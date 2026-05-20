SAULT STE. MARIE, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada se démarque en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Au cœur de cet effort, le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, qui contribue à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts généraux du gouvernement du Canada pour répondre à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de près de 13 millions de dollars à Sault Ste. Marie dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Situé au 259 Great Northern Road, l'ensemble résidentiel transforme un ancien motel de 17 logements en un complexe de 33 logements de trois étages pour des logements transitoires. Il soutiendra les membres de la Première Nation crie de Missanabie ou d'autres personnes autochtones en situation de précarité résidentielle, en leur offrant un environnement sécuritaire, bienveillant et ancré dans leur culture. Doté d'un espace pour des cérémonies traditionnelles, le site situé au centre-ville offre un accès facile au transport en commun, à des services essentiels et à une connexion au bureau de la bande grâce à la présence d'une personne-ressource sur place, ce qui améliore l'accessibilité pour les résidents.

L'annonce a été faite par Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie-Algoma, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à la fois à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales aux problèmes de logement. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Sault Ste. Marie, et partout ailleurs au Canada afin d'aider à améliorer la qualité de vie des plus vulnérables. De concert avec la Nation crie de Missanabie, nous donnons un coup de main aux communautés autochtones et aux personnes qui ont besoin d'un logement abordable. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de l'ensemble de la communauté. » - Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie-Algoma

« Ce projet vise à créer des opportunités, de la stabilité et un esprit communautaire. Il offrira des logements sûrs et ancrés dans la culture pour les membres de la Première Nation des Cris de Missanabie et d'autres habitants de Sault Ste. Marie, tout en mettant en valeur un lieu très apprécié de notre ville. Nous sommes fiers de proposer un projet qui reflète nos valeurs tout en revitalisant et en rehaussant le caractère du quartier. » - Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie

« Ce projet représente le meilleur de ce que la réutilisation adaptative peut accomplir : honorer l'histoire d'un monument local bien connu tout en le transformant en un lieu qui répond aux besoins de la communauté d'aujourd'hui. Notre objectif est de créer un lieu sûr, accueillant et enraciné dans la culture pour les personnes qui traversent des transitions importantes dans leur vie, tout en contribuant positivement à l'un des plus beaux axes de la ville. » - Joseph Sayers, PDG de Missanabie Cree Business LP

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un financement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 380 Young Street est le suivant : 12,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 250 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL;



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organismes déterminés à améliorer l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]