WOODSTOCK, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de plus de trois millions de dollars pour la construction de 30 logements abordables dans le comté de Woodstock. Le financement des ensembles résidentiels est versé au moyen de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), qui font partie de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Ces 30 logements font partie de deux ensembles distincts qui visent à répondre aux besoins urgents en matière de logement dans la collectivité.

Une fois terminé, l'ensemble situé au 175 Springbank Avenue North fournira 23 logements abordables conçus pour soutenir les personnes âgées ainsi que les femmes monoparentales et leurs enfants. Le financement conjoint de 1 111 500 $ de l'ICOLC et de l'IPOL soutient 11 des 23 logements abordables, pour un total de 45 logements dans l'immeuble.

L'immeuble de 52 appartements résidentiels au 785 Southwood Way comprend 37 logements destinés aux personnes âgées, aux femmes seules et aux femmes avec enfants. Les gouvernements fédéral et provincial ont investi conjointement 1 915 856 $ pour soutenir 19 des 37 logements abordables.

L'immeuble comprend des logements d'une et de deux chambres, répartis dans un bâtiment de quatre étages offrant des espaces intérieurs et extérieurs partagés.

Citations :

« Nous nous engageons à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour offrir un soutien en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. Ces ensembles résidentiels permettront de créer rapidement les logements dont le comté d'Oxford a tant besoin et de renforcer la collectivité pour de nombreuses années. Notre gouvernement est fier d'être l'un des partenaires qui concrétisent ces ensembles. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement continue de travailler main dans la main avec nos partenaires fédéraux pour offrir de meilleurs résultats en matière de logement à tout le monde en Ontario. L'annonce d'aujourd'hui est le plus récent exemple de notre engagement à protéger la province et à nous assurer que tout le monde a accès à un logement sécuritaire, abordable et adapté à ses besoins précis. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Tout le monde mérite de vivre dans un immeuble sécuritaire et bien entretenu. Ce financement aura une réelle incidence pour les personnes vulnérables en leur fournissant l'aide et les soutiens au logement qui répondent à leurs besoins. En investissant dans les logements communautaires, nous investissons dans des collectivités plus saines et plus fortes pour tout le monde. » - Ernie Hardeman, député provincial d'Oxford

« L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire et l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement sont des initiatives clés qui visent à améliorer l'abordabilité du logement, à protéger les locataires et à accroître l'offre de logements communautaires ici même dans la Ville de Woodstock. Je suis reconnaissant des collaborations à tous les ordres de gouvernement pour y arriver. » - Jerry Acchione, maire de Woodstock

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 74,08 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 183 200 logements et la réparation de plus de 328 800 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit un financement fédéral de plus de 378 millions de dollars dans le cadre de l'IPOL pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, et pour soutenir les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit un financement fédéral de plus de 378 millions de dollars dans le cadre de l'IPOL pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, et pour soutenir les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. L' Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) est un programme de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario. Elle offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

est un programme de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario. Elle offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 785 Southwood Way est le suivant : 988 095 $ de l'IPOL; 927 761 $ de l'ICOLC.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 175 Springbank Avenue North est le suivant : 25 100 $ du Programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement; 477 565 $ de l'IPOL; 633 935 $ de l'ICOLC.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures, notamment en rationalisant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts, en étroite collaboration avec les municipalités.

aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures, notamment en rationalisant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts, en étroite collaboration avec les municipalités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario, consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur X.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]