Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
19 févr, 2026, 11:00 ET
WOODSTOCK, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de plus de trois millions de dollars pour la construction de 30 logements abordables dans le comté de Woodstock. Le financement des ensembles résidentiels est versé au moyen de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), qui font partie de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.
Ces 30 logements font partie de deux ensembles distincts qui visent à répondre aux besoins urgents en matière de logement dans la collectivité.
Une fois terminé, l'ensemble situé au 175 Springbank Avenue North fournira 23 logements abordables conçus pour soutenir les personnes âgées ainsi que les femmes monoparentales et leurs enfants. Le financement conjoint de 1 111 500 $ de l'ICOLC et de l'IPOL soutient 11 des 23 logements abordables, pour un total de 45 logements dans l'immeuble.
L'immeuble de 52 appartements résidentiels au 785 Southwood Way comprend 37 logements destinés aux personnes âgées, aux femmes seules et aux femmes avec enfants. Les gouvernements fédéral et provincial ont investi conjointement 1 915 856 $ pour soutenir 19 des 37 logements abordables.
L'immeuble comprend des logements d'une et de deux chambres, répartis dans un bâtiment de quatre étages offrant des espaces intérieurs et extérieurs partagés.
Citations :
« Nous nous engageons à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour offrir un soutien en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. Ces ensembles résidentiels permettront de créer rapidement les logements dont le comté d'Oxford a tant besoin et de renforcer la collectivité pour de nombreuses années. Notre gouvernement est fier d'être l'un des partenaires qui concrétisent ces ensembles. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Notre gouvernement continue de travailler main dans la main avec nos partenaires fédéraux pour offrir de meilleurs résultats en matière de logement à tout le monde en Ontario. L'annonce d'aujourd'hui est le plus récent exemple de notre engagement à protéger la province et à nous assurer que tout le monde a accès à un logement sécuritaire, abordable et adapté à ses besoins précis. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« Tout le monde mérite de vivre dans un immeuble sécuritaire et bien entretenu. Ce financement aura une réelle incidence pour les personnes vulnérables en leur fournissant l'aide et les soutiens au logement qui répondent à leurs besoins. En investissant dans les logements communautaires, nous investissons dans des collectivités plus saines et plus fortes pour tout le monde. » - Ernie Hardeman, député provincial d'Oxford
« L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire et l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement sont des initiatives clés qui visent à améliorer l'abordabilité du logement, à protéger les locataires et à accroître l'offre de logements communautaires ici même dans la Ville de Woodstock. Je suis reconnaissant des collaborations à tous les ordres de gouvernement pour y arriver. » - Jerry Acchione, maire de Woodstock
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]
