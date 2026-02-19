/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À YARMOUTH/ English
YARMOUTH, NS, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris d'Entremont, député d'Acadie--Annapolis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Nick Hilton, député à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse pour Yarmouth, et à Pam Mood, mairesse de Yarmouth, pour une annonce en matière de logement.
Date :
19 février 2026
Heure :
11 h 00 HNA
Lieu :
5 Shaw Ave, app 1
