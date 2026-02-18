YARMOUTH, NS, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris d'Entremont, député d'Acadie--Annapolis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Nick Hilton, député à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse pour Yarmouth, et à Pam Mood, mairesse de Yarmouth, pour une annonce en matière de logement.

Date : 19 février 2026 Heure : 11 h 00 HNA Lieu : 5 avenue, appartement 1

Yarmouth, N.-É.

B5A 1W3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]