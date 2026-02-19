YARMOUTH, NS, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement de plus de 2,9 millions de dollars afin de soutenir la rénovation et la modernisation de l'immeuble situé au 8 James Street, à Yarmouth.

L'annonce a été faite par Chris d'Entremont, député fédéral d'Acadie--Annapolis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Nick Hilton, député provincial de Yarmouth, et Pam Mood, mairesse de Yarmouth.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à réduire leurs coûts énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris dans leur parc de logements abordables vieillissant. Grâce à cet ensemble résidentiel, plus de logements à Yarmouth seront plus durables, abordables et confortables pour les générations futures. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les ensembles résidentiels comme celui-ci améliorent les collectivités dans lesquelles ils se trouvent, ce qui est avantageux pour tout le monde. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à ce projet. C'est une preuve supplémentaire de ce que nous pouvons faire, en tant que pays, lorsque nous travaillons ensemble. » - Chris d'Entremont, député fédéral d'Acadie--Annapolis

« Chaque logement abordable renforce notre communauté. Il est tout aussi important de préserver et de convertir nos logements que d'en construire de nouveaux. En travaillant étroitement avec l'Affordable Housing Association of Nova Scotia, nous offrons la chance à plus de résidents de Yarmouth de trouver un chez-soi abordable. » - Nick Hilton, député provincial de Yarmouth

« Comme de nombreuses petites villes canadiennes, Yarmouth a besoin de plus de logements abordables. Ces deux dernières années, nous avons fait de grands pas en ce sens. Le projet de l'Affordable Housing Association of Nova Scotia visant le 8, James Street montre comment un immeuble profondément ancré dans la collectivité peut être transformé pour y loger des membres de notre population. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la propriété fera l'objet de rénovations écoénergétiques qui en préserveront l'essence. Nous sommes reconnaissants de cet appui, alors que nous continuons d'accroître le parc de logements de Yarmouth. » - Pam Mood, mairesse de Yarmouth

« L'Affordable Housing Association of Nova Scotia a le privilège d'être une partenaire de confiance des gouvernements fédéral et provincial dans ce projet de modernisation essentiel. Ces rénovations aideront à soutenir l'écosystème de travail nécessaire pour accroître l'offre de logements abordables et réduire le nombre croissant de personnes se retrouvant en situation d'itinérance dans notre province. » - Michael Kabalen, directeur général, Affordable Housing Association of Nova Scotia

Faits en bref :

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) prévoyait 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV était un programme de financement qui aidait les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs pouvaient ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le PCLAV fournissait des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui étaient nécessaires afin de planifier, de préparer et de présenter une demande de financement pour rénovations écoénergétiques, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Le portail de demande est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

prévoyait 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé sur James Street est le suivant : 1,47 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Programme canadien pour des logements abordables plus verts; 1,45 million de dollars du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse; 100 000 $ de l'Affordable Housing Association of Nova Scotia; 97 680 $ d'Efficiency Nova Scotia; 50 000 $ de la Ville de Yarmouth.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

