Le Canada et l'Ontario soulignent une autre étape importante du prolongement de la ligne de métro vers Scarborough

SCARBOROUGH, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario ont souligné une autre étape importante dans la mise en place d'un réseau de transport en commun abordable et fiable dans la région du Grand Toronto (RGT). Le coup d'envoi des travaux a été donné pour la station Lawrence et McCowan, la deuxième des trois nouvelles stations prévues pour le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough.

Les équipes ont commencé les travaux de battage de pieux et d'excavation sur le site de la station Lawrence et McCowan. Une fois ouverte, la nouvelle station pourra accueillir plus de 5 000 usagers à l'heure de pointe et faciliter plus de 4 000 correspondances quotidiennes avec les services d'autobus express sur l'avenue Lawrence. Elle offrira également une liaison vers l'hôpital général de Scarborough.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,25 milliards de dollars dans le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough, qui fait partie du plus important investissement fédéral dans le transport en commun de l'histoire de la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH). La construction du prolongement de la ligne de métro vers Scarborough permettra de maintenir 3 000 travailleurs en poste chaque année et permettra à 38 000 personnes de se trouver à distance de marche d'un service de transport en commun rapide une fois les travaux terminés.

Ce projet rendra la vie plus facile et plus abordable dans la RGT : il réduira les temps de déplacement, ouvrira la voie à de nouvelles perspectives de carrière et possibilités, et aidera les gens à rester en contact les uns avec les autres et avec les communautés qui les entourent.

Le nouveau gouvernement du Canada s'est donné pour mission de réaliser de grandes choses, notamment de bâtir des infrastructures locales qui rassemblent les Canadiens. Les projets comme le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough sont exactement la raison pour laquelle nous avons créé le Fonds pour le transport en commun du Canada et le Fonds pour bâtir des collectivités fortes : accélérer la mise en chantier d'un plus grand nombre de projets d'infrastructure. Dans le cadre de ces programmes, le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les territoires pour faire avancer les projets, réduire les obstacles à la construction et mettre en place les infrastructures dont les Canadiens ont besoin, qu'il s'agisse d'hôpitaux, de lignes de transport en commun, de ponts ou de centres communautaires. Nous bâtissons des collectivités fortes pour bâtir un Canada fort pour tous.

Citations

« Le gouvernement fédéral s'est donné pour mission de bâtir des collectivités fortes, bien reliées et abordables. Des projets comme le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough permettront à davantage de personnes d'accéder plus facilement à de bons emplois, à des logements abordables et à de meilleures possibilités. En collaboration avec la province de l'Ontario, nous renforcerons Toronto et Scarborough. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough--Guildwood--Rouge Park, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Une fois terminé, le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough réduira les temps de déplacement de milliers de résidents, ce qui permettra à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à de bons emplois et de se rendre à l'école et à des rendez-vous essentiels. Notre gouvernement continuera de tenir ses promesses envers la population de Scarborough grâce à ses investissements historiques pour étendre les services de transport en commun et améliorer l'accès aux soins de santé, créer des emplois et réduire le coût de la vie pour les familles. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de la province de l'Ontario

« Le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough permettra de réduire les temps de déplacement, de faciliter l'accès à l'emploi et aux soins de santé, et de rendre la vie plus abordable pour les familles. Je suis fier de voir les travaux démarrer et ce projet avancer pour Scarborough-Wobur. »

Michael Coteau, député de Scarborough--Woburn

« Nous mettons en place un service de transport en commun rapide de calibre mondial à Scarborough en prolongeant la ligne 2 de la TTC sur près de huit kilomètres vers l'est. Sous la direction du premier ministre Ford, nous construisons les infrastructures nécessaires pour soutenir l'une des régions connaissant la plus forte croissance en Ontario, et nous maintenons des milliers de travailleurs en poste pendant les travaux de construction. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

Faits en bref

L'investissement du gouvernement fédéral dans le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough s'inscrit dans le cadre d'un investissement historique de plus de 10 milliards de dollars consacré à la ligne Ontario, au prolongement de la ligne de métro vers Scarborough, au prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown et au prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

Afin d'accélérer la réalisation de ce projet et d'autres projets semblables, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario ont signé le Partenariat Canada-Ontario pour la construction plus tôt cette année.

Le projet de prolongement de la ligne de métro vers Scarborough consiste à étendre le service de métro de la ligne 2 de la TTC sur 7,8 kilomètres, de la station Kennedy jusqu'à l'avenue Sheppard et au chemin McCowan.

Le prolongement permettra d'effectuer environ 105 000 trajets quotidiens et fera en sorte que, d'ici 2041, 38 000 personnes de plus et 34 000 emplois se trouveront à moins de 10 minutes de marche des trois nouvelles stations.

Le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough soutiendra environ 3 000 emplois à temps plein chaque année pendant les travaux de construction.

L'Ontario investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord, qui comprend le plus important prolongement d'un réseau de métro de l'histoire du Canada avec la ligne Ontario, le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough, le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown et le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

Liens connexes

Le plus gros investissement en transport en commun de l'histoire de la région du Grand Toronto créera des emplois et relancera l'économie

https://www.canada.ca/fr/logement-infrastructures-collectivites/nouvelles/2021/05/le-plus-gros-investissement-en-transport-en-commun-de-lhistoire-de-la-region-du-grand-toronto-creera-des-emplois-et-relancera-leconomie.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Prolongement de la ligne de métro vers Scarborough

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/prolongement-de-la-ligne-de-metro-vers-scarborough

Station Lawrence et McCowan

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/prolongement-de-la-ligne-de-metro-vers-scarborough/ce-que-nous-construisons/station-lawrence-et-mccowan

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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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