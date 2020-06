Le Canada et l'Ontario investissent dans les routes et les ponts pour soutenir les collectivités rurales du centre et de l'est de l'Ontario

COMTÉ DE PETERBOROUGH, ON, le 19 juin 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de plusieurs façons les petites collectivités de la province. Alors qu'on se dirige vers un rétablissement, effectuer des investissements dans les infrastructures des régions rurales et nordiques de l'Ontario est essentiel pour la réussite et la durabilité des collectivités, et pour leurs économies.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et J. Murray Jones, préfet du comté de Peterborough, ont annoncé le financement de 10 projets de routes et de ponts dans le centre et l'est de l'Ontario.

Dans le comté de Peterborough, des améliorations sont apportées à environ 1,4 kilomètre du pont-jetée J.A. Gifford, ce qui comprend la réparation du pont Chemong. On procédera également à la réfection de 5,3 kilomètres du chemin Yankee Line (route de comté 14). Il s'agit d'un projet conjoint du comté de Peterborough et du canton de Selwyn. Ces améliorations augmenteront la sécurité des automobilistes et des piétons, et prolongeront la durée de vie du pont et de la route pendant de nombreuses années.

Les autres projets comprennent des améliorations routières à Asphodel-Norwood, dans la Première Nation de Beausoleil, à Collingwood et dans la Première Nation de Hiawatha. De plus, grâce à la réparation et au remplacement de ponts, les routes seront plus sûres et plus efficaces pour les usagers à Adjala-Tosorontio, Faraday, et Minden Hills, ainsi que dans les hautes-terres de l'est et dans la communauté des Mohawks de la baie de Quinte.

Le gouvernement du Canada investit plus de 22 millions de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN). La contribution de l'Ontario s'élève à plus de 10 millions de dollars. Les municipalités et les collectivités des Premières Nations allouent chacune plus de 5 millions de dollars à ces projets.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent en collaboration avec leurs partenaires pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance tandis que nous rétablissons la croissance économique de façon sûre et durable.

« Les collectivités rurales sont l'épine dorsale de l'économie canadienne. En investissant dans des projets comme ceux-ci, nous les aidons à devenir plus fortes et plus compétitives, et nous contribuons à la reprise économique de notre pays. Non seulement ces projets cruciaux aideront à créer des emplois bien rémunérés pendant la phase de construction, mais ils auront des avantages durables pour les résidents et les entreprises pendant de nombreuses années. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough-Kawartha

« Ces projets prêts à démarrer permettront de créer des emplois indispensables et d'aider nos partenaires municipaux à se remettre de la pandémie de COVID-19. Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour relancer l'économie du centre et de l'est de l'Ontario. Ces projets permettent de construire de nouvelles routes et de nouveaux ponts et favorisent le développement économique local dans ces collectivités. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le pont-jetée James A. Gifford est le tronçon de route le plus fréquenté du comté, et le plan d'amélioration du pont-jetée est le plus grand projet d'infrastructure jamais réalisé par le comté de Peterborough et le plus grand projet de notre histoire financé grâce à une subvention globale. Le plan d'infrastructure Investir dans le Canada, appuyé par des investissements fédéral et provincial, permettra au comté et au canton d'aller de l'avant avec les améliorations indispensables aux infrastructures et à la sécurité du pont-jetée James A. Gifford. »

J. Murray Jones, préfet du comté de Peterborough

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le 3 juin 2020, l' Ontario a annoncé qu'il investissait 150 millions de dollars dans le lancement du Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario , qui vise à financer des projets d'infrastructure à large bande dans les régions rurales, isolées et mal desservies de l' Ontario . Ce programme fait partie de l'initiative provinciale Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire, de 315 millions de dollars.

Le Canada et l'Ontario investissent dans les routes et les ponts pour soutenir les collectivités rurales du centre et de l'est de l'Ontario

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint fédéral, provincial, municipal et des Premières nations soutiendra dix projets de routes et de ponts dans le centre et l'est de l'Ontario. Ces investissements permettront de renforcer des collectivités rurales et de favoriser la croissance économique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 22 millions de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN). La contribution de l'Ontario s'élève à plus de 10 millions de dollars. Les municipalités et les Premières Nations allouent chacune plus de 5 millions de dollars à ces projets.

Project Information:

Nom du projet Lieu Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/ autre financement Reconstruction d'un tronçon du chemin de concessions 5, incluant le remplacement de la structure de deux ponts Adjala-Tosorontio La reconstruction d'un tronçon de 600 mètres du chemin de concessions 5 et le remplacement de deux ponts rendront la route plus fiable et plus sécuritaire. 1 173 000 $ 781 922 $ 486 098 $ Reconstruction d'un tronçon du chemin Centre Line Asphodel-Norwood Un tronçon de 9 km du chemin Centre Line, entre le chemin de comté 45 et le chemin Asphodel 3rd Line sera reconstruit, et des améliorations seront apportées sur 3 autres kilomètres. Ces travaux rendront la route plus sécuritaire et la ligne de visibilité sera améliorée à 7 intersections. 1 152 900 $ 640 436 $ 128 164 $ Améliorations routières dans la Première Nation de Beausoleil Première Nation de Beausoleil Les améliorations apportées à environ 17 km de routes - qui comprendront des trottoirs, des fossés ainsi que la réfection du revêtement des routes - permettront d'améliorer la circulation, les conditions routières et l'accessibilité pour les automobilistes et les piétons. 3 750 000 $ 916 500 $ 4 986 236 $ Reconstruction de chemin Mountain Collingwood La reconstruction d'un tronçon de 1,2 km du chemin Mountain entre la 10e ligne et la rue Cambridge améliorera la sécurité des cyclistes et des piétons, et favorisera une meilleure circulation. 2 500 000 $ 1 666 500 $ 2 334 457 $ Remplacement du pont du chemin Old Hastings Faraday Le remplacement du pont actuel de 8,8 mètres par un pont plus large, à deux voies, et l'installation de garde‑fous améliorera la sécurité des automobilistes et des piétons. 614 790 $ 341 516 $ 184 174 $ Reconstruction de la rue Paudash Première Nation de Hiawatha La réfection d'environ 2 km de la rue Paudash, entre la rue Cowe et le chemin Lakeshore, comprendra l'installation de 30 ponceaux et d'un sentier à usages multiples. Ces travaux amélioreront la sécurité de la route pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons, et permettront de régler des problèmes de drainage. 3 611 139 $ 882 562 $ 321 151 $ Remplacement du pont de South Wilberforce Hautes-terres de l'est Le remplacement du pont de South Wilberforce, à une voie, par une structure à deux voies, permettra d'améliorer la circulation et la sécurité. 843 480 $ 468 553 $ 259 907 $ Remplacement du pont Sedgewick Minden Hills Le remplacement du pont Sedgewick, à une voie, par une nouvelle structure à deux voies permettra d'améliorer la circulation et la sécurité, et de réduire les interruptions de service. 571 078 $ 380 680 $ 240 397 $ Reconstruction d'un tronçon du chemin York et réfection du pont Mud Creek Mohawks de la Baie de Quinte La reconstruction d'un tronçon de 5 km du chemin York, entre les chemins Shannonville et Norways, et la réfection du pont Mud Creek permettront d'améliorer la sécurité et la fiabilité de la route pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons 3 750 000 $ 916 500 $ 335 674 $ Amélioration du pont-jetée J.A. Gifford et de la route Yankee Line Comté de Peterborough La remise en état d'environ 1,4 km du pont-jetée J.A. Gifford, y compris les réparations du pont Chemong, et de 5,3 km du chemin Yankee Line (chemin de comté 14), permettra d'accroître la sécurité des automobilistes et des piétons, et de prolonger la durée de vie du pont et de la route. 4 787 500 $ 3 191 348 $ 1896 153 $

