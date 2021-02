MILTON, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Adam Van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), et député de Milton, Parm Gill, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Milton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Gordon Krantz, maire de la Ville de Milton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration du centre sportif John Tonelli, à Milton.

Le gouvernement du Canada investit 558 655 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 465 499 $ au projet, tandis que la Ville de Milton y consacre 372 483 $.

Le projet consiste à moderniser et à remettre en état des éléments vieillissants de l'installation, ce qui comprend le remplacement de 8 000 pieds carrés de revêtement de sol afin d'offrir une surface plus sécuritaire aux patineurs, le remplacement des bancs en bois des spectateurs par des sièges de meilleure qualité et plus durables, ainsi que le nivelage et le réasphaltage de l'aire de stationnement et des routes connexes en vue d'améliorer l'accès au centre et aux autres installations situées au parc Bronte Meadows.

Cet investissement permettra d'accroître la sécurité et la durabilité des infrastructures de l'aréna.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les centres de loisirs sont au cœur des municipalités et des villes canadiennes. Le financement fédéral alloué à la modernisation du centre sportif John Tonelli de Milton va donner un nouveau souffle à ce centre communautaire essentiel, afin que les nouvelles générations d'enfants puissent jouer, acquérir de nouvelles compétences et passer du temps avec leurs amis. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos collectivités comptent sur le gouvernement fédéral pour améliorer les espaces culturels et communautaires, et c'est justement ce qu'on fera dans le cadre du projet annoncé aujourd'hui. Ce projet de rénovation aidera grandement à soutenir une relance saine et active après la COVID-19, ainsi qu'à favoriser un mode de vie sain et actif ici même chez nous! »

Adam Van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), et député de Milton



« John Tonelli est quatre fois champion de la Coupe Stanley, deux fois étoile de la LNH et membre du Milton Sports Hall of Fame. Je suis fier que notre gouvernement s'assure que sa tradition d'excellence se perpétue dans notre collectivité grâce à un investissement de 465 499 $ pour la modernisation du centre sportif John Tonelli. »

Parm Gill, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Milton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« C'est une excellente nouvelle. Ce projet permettra de prolonger la durée de vie du centre sportif John Tonelli, créant ainsi encore plus de possibilités pour les résidents de Milton. Au nom du conseil municipal, j'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial d'investir dans ce projet d'immobilisations et d'avoir reconnu l'importance des infrastructures municipales pour servir notre collectivité pour les générations à venir. Nous remercions également l'honorable Catherine McKenna, le député fédéral Adam van Koeverden et le député provincial Parm Gill pour leur soutien aux familles de Milton, qui, je le sais, seront ravis de la réalisation de ce projet d'infrastructure. »

Gordon Krantz, maire de la Ville de Milton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

