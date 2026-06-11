Le Canada et l'Ontario investissent dans des véhicules de transport en commun à Cobourg et à Port Hope

COBOURG, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que les municipalités de Cobourg et de Port Hope investissent dans le transport en commun.

À Cobourg, un investissement de près de 1,2 million de dollars servira à acheter trois nouveaux autobus à essence équipés d'un système de paiement sans contact, dont le premier est déjà en service. Les fonds serviront également à construire un bureau des opérations de transport en commun et à améliorer l'accessibilité de 10 arrêts d'autobus. À Port Hope, un investissement de plus de 560 000 $ a permis de remplacer trois véhicules de transport en commun conventionnels qui avaient atteint la fin de leur durée de vie utile.

Ces investissements permettront d'améliorer la fiabilité, l'accessibilité et la qualité globale des services de transport en commun pour les résidents, ce qui facilitera les déplacements des usagers et favorisera des options de transport plus durables et plus efficaces.

Citations

« Ces investissements soutiendront l'augmentation continue de la capacité du transport en commun à Cobourg et à Port Hope, ce qui permettra aux résidents d'avoir accès à des moyens de transport sûrs, fiables et accessibles. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement protège l'Ontario en effectuant un investissement historique de 70 milliards de dollars dans le transport en commun afin de relier davantage de personnes aux emplois, aux logements et aux possibilités. Ces investissements que nous effectuons à Cobourg et à Port Hope contribueront à offrir des services de transport en commun sûrs, fiables et plus accessibles, ce qui permettra d'offrir aux résidents des options de transport fiables pendant de nombreuses années et de soutenir le développement de collectivités fortes et bien reliées. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, Ministre des Transports de l'Ontario

« Des transports en commun fiables permettent aux gens d’accéder aux emplois, aux services et aux possibilités dont ils ont besoin au quotidien. Ces investissements à Cobourg et à Port Hope permettront aux habitants de continuer à compter sur des transports en commun sûrs, accessibles et fiables, tout en favorisant le développement de communautés fortes et bien connectées. Je suis fier de voir tous les ordres de gouvernement travailler main dans la main pour mettre en place des infrastructures qui améliorent dès aujourd’hui la qualité de vie des familles locales et contribuent à la croissance future de nos communautés. »

L'honorable David Piccini, député provincial de Northumberland-Peterborough South

« Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur investissement dans le remplacement de nos véhicules de transport en commun, qui avaient atteint la fin de leur durée de vie utile. Ce soutien permet à nos usagers de compter sur un réseau de transport en commun plus sûr et plus fiable, et témoigne d'un engagement commun à renforcer les services de transport en commun et à répondre aux besoins de notre collectivité, aujourd'hui et pour les années à venir. »

Olena Hankivsky, mairesse, Municipalité de Port Hope

« Bien que nous soyons conscients du coût que représente la gestion d'un réseau de transport en commun dans une collectivité de notre taille, je comprends à quel point il est essentiel pour bon nombre de nos résidents. Pour ceux qui se rendent à des rendez-vous médicaux, au travail ou à l'école chaque jour, notre réseau de transport en commun est indispensable. Nous sommes reconnaissants du soutien des gouvernements fédéral et provincial, dont le financement nous permet d'améliorer les services. Veiller à ce que les gens puissent se rendre là où ils doivent aller contribue à faire de Cobourg une collectivité où chacun peut véritablement s'épanouir. »

Lucas Cleveland, maire, Municipalité de Cobourg

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 468 234 $ dans le projet de Cobourg dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit 390 156 $, et la contribution de la Municipalité de Cobourg s'élève à 312 195 $.

Le gouvernement fédéral investit 225 000 $ dans le projet de Port Hope dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit 187 481 $, et la contribution de la Municipalité de Cobourg s'élève à 150 019 $.

Ce volet soutient la construction, l'expansion et la modernisation des réseaux de transport urbain et rural qui contribuent à améliorer les services et à transformer la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

L'Ontario investit près de 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord.

Port Hope a reçu 164 576 $ et Cobourg a reçu 194 006 $ dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de l'Ontario de 2025-2026. Ce programme consacre deux cents pour chaque litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser les fonds provenant du programme de la taxe sur l'essence pour les dépenses d'exploitation et d'immobilisations liées au transport en commun.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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