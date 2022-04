KINGSTON, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie a clairement démontré que le logement abordable est un facteur essentiel de la reprise au Canada, y compris à Kingston.

Aujourd'hui, Mark Gerretsen, député fédéral de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Bryan Paterson, maire de Kingston, Jim McDonell, adjoint parlementaire, au nom de Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, et Mary Lynn Cousins-Brame et Denise Cumming, respectivement directrice générale et présidente du conseil d'administration de la Kingston & Frontenac Housing Corporation (KFHC), ont annoncé un financement fédéral de plus de 4,76 millions de dollars afin de créer 40 nouveaux logements abordables à Kingston.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). L'ensemble reçoit également 35 000 $ au titre du programme de Financement initial.

Situé au 27, Wright Crescent, à Kingston, ce projet permettra de créer des logements pour des personnes et des familles à revenus mixtes. L'immeuble offrira des aires communes et des équipements aux résidents, comme des salles de réunion intérieures, des espaces verts extérieurs ainsi qu'une structure de jeu sur la pelouse de la cour avant.

Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement dans le cadre du FNCIL, afin que tous les fonds restants de ce programme permettent d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Kingston et partout au pays pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, nous continuerons de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet immeuble situé ici, à Kingston, est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration avec la Ville, nous contribuons à ce que toutes les personnes vivant à Kingston et dans notre province aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Mark Gerretsen, député fédéral de Kingston et les Îles

« Le manque d'approvisionnement touche tous les Ontariens, peu importe leurs antécédents ou leur budget. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements historiques dans les logements communautaires et supervisés, y compris 1,3 million de dollars dans ce projet à Kingston. Ces nouveaux logements ne sont pas seulement des endroits sécuritaires et abordables où vivre, ils sont la clé d'une vie meilleure pour les résidents qui les considèrent comme leur chez-soi. » - Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Nous sommes très heureux de constater que la Kingston & Frontenac Housing Corporation continue d'accroître l'offre d'ensembles de logements à revenus mixtes dans notre collectivité. Il n'a jamais été aussi important de construire des logements dans notre ville, c'est pourquoi je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec la KFHC et d'autres fournisseurs de logements pour que davantage de ces projets se concrétisent. » - Bryan Paterson, maire de Kingston

« La Kingston & Frontenac Housing Corporation a été ravie de voir les résidents emménager dans notre plus récent ensemble de logements abordables. Des ensembles comme celui-ci ne seraient pas possibles sans le soutien financier de tous les ordres de gouvernement. » - Mary Lynn Cousins-Brame, directrice générale de la Kingston & Frontenac Housing Corporation (KFHC)

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires dans l'ensemble du pays.

Le budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation de 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence, selon les estimations. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation de 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence, selon les estimations. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. L'Initiative ontarienne pour le logement prioritaire offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès aux options de logement abordable. Il contribue à accroître l'offre de logements abordables et à améliorer l'état de l'inventaire de logements sociaux et abordables. Il fournit un financement de contrepartie aux gestionnaires de services et aux administrateurs de programmes autochtones.

Pour répondre à la demande accrue de soutien au logement pendant le COVID-19, la province a fourni près de 1,2 milliard de dollars de soutien tout au long de la pandémie du COVID-19 dans le cadre du Fonds de secours pour les services sociaux, afin d'aider les gestionnaires de services municipaux et les administrateurs de programmes autochtones à créer des solutions logement à long terme et des solutions de logement temporaire et aide les Ontariens et les Ontariennes vulnérables, y compris ceux qui sont sans abri ou vulnérables à l'être. Il s'agit de l'un des plus importants investissements dans le logement abordable et le soutien aux sans-abri dans l'histoire de la province. La ville de Kingston a reçu plus de 10,7 millions de dollars dans le cadre de ce fonds. Le Fonds d'aide aux services sociaux est financé en partie par l'Entente fédérale-provinciale sur le programme Safe Restart.

a reçu plus de 10,7 millions de dollars dans le cadre de ce fonds. Le Fonds d'aide aux services sociaux est financé en partie par l'Entente fédérale-provinciale sur le programme Safe Restart. Dans le budget de 2021, le gouvernement de l' Ontario a débloqué 175 millions de dollars pour les services et soutiens en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances, en s'appuyant sur les investissements de 176 millions de dollars annoncés en octobre 2020 et de 174 millions de dollars dans le budget de 2019.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca .

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]