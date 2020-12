Le nouvel accord sur la mobilité des jeunes au titre d'Expérience internationale Canada

améliorera l'accès au marché du travail pour les jeunes Canadiens et Italiens

OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Son Excellence Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, ont signé aujourd'hui un nouvel accord bilatéral sur la mobilité des jeunes entre le Canada et l'Italie.

Ce nouvel accord améliorera l'accès au marché du travail des jeunes Canadiens et Italiens âgés de 18 à 35 ans, en leur permettant de travailler et de voyager pendant 12 mois. Les candidats peuvent maintenant participer deux fois pour un total de 24 mois. Les jeunes pourront également acquérir une expérience professionnelle grâce à l'ajout de 2 nouveaux volets : Stage coop international et Jeunes professionnels.



Le Canada et l'Italie sont des partenaires de longue date pour la mobilité des jeunes, ayant signé pour la première fois un accord à ce chapitre en 2006. Le nouvel accord sera mis en œuvre après sa ratification par les parlements du Canada et de l'Italie.

Le programme Expérience internationale Canada (EIC) facilite le processus permettant aux jeunes d'acquérir une précieuse expérience de travail internationale et de voyager à l'étranger. Bien que la pandémie de COVID-19 ait entraîné la prise d'un certain nombre de mesures temporaires, notamment des restrictions de voyage, cet accord conclu avec l'Italie offrira de nouvelles possibilités de voyage et de travail dès que les conditions le permettront. Pour l'instant, seuls les jeunes ayant une offre d'emploi actuelle et valide peuvent venir au Canada dans le cadre du programme EIC.

Citations

« Je suis très heureux que nous ayons pu conclure cet accord avec l'Italie, qui offrira aux jeunes Canadiens et Italiens encore plus de possibilités de vivre, de voyager et de travailler à l'étranger lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. Nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté où l'innovation vient souvent des personnes qui ont beaucoup voyagé, qui apprécient les autres cultures et qui sont ouvertes à de nouvelles idées, perspectives et façons de faire. Cela contribue à renforcer les liens entre le Canada et l'Italie ainsi que la diversité et la force économique de nos 2 pays. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Cet accord, qui vise à renforcer l'échange d'expériences et de connaissances entre les citoyens italiens et canadiens et à créer de nouvelles possibilités de formation professionnelle, répond à un besoin profondément ressenti par les jeunes d'aujourd'hui. Je suis certain que celui-ci contribuera à renforcer encore les relations bilatérales déjà excellentes entre l'Italie et le Canada. »

- Son Excellence Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne

« Le Canada et l'Italie entretiennent depuis longtemps des liens culturels profonds. L'accord sur la mobilité des jeunes d'Expérience internationale Canada permettra à la prochaine génération de Canadiens et d'Italiens d'acquérir une meilleure compréhension de nos cultures, langues et histoire. Cet accord symbolise encore un autre lien entre nos 2 pays. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

Il y a plus de 1,5 million de Canadiens d'origine italienne, qui forment l'une des plus grandes communautés italiennes en dehors de l'Italie au monde.

Le Canada soutient la mobilité des jeunes par le biais d'Expérience internationale Canada (EIC), qui gère les accords bilatéraux réciproques sur la mobilité des jeunes. Ces accords permettent aux Canadiens de voyager et de travailler dans les pays et territoires partenaires et permettent aux jeunes des pays participants de faire de même au Canada.

soutient la mobilité des jeunes par le biais d'Expérience internationale Canada (EIC), qui gère les accords bilatéraux réciproques sur la mobilité des jeunes. Ces accords permettent aux Canadiens de voyager et de travailler dans les pays et territoires partenaires et permettent aux jeunes des pays participants de faire de même au Canada. Le Canada a signé des ententes officielles sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers.

a signé des ententes officielles sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers. Depuis 2008, plus de 200 000 Canadiens ont participé au programme EIC, et bon nombre d'entre eux sont revenus au pays après avoir vécu des expériences marquantes qui sont précieuses pour leur vie personnelle et professionnelle.

Il y a 3 catégories de participation dans le cadre du programme :

Vacances-travail - les participants reçoivent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil pour financer leur séjour; Stage coop international - les participants reçoivent un permis de travail propre à un employeur qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études; Jeunes professionnels - les participants reçoivent un permis de travail propre à un employeur qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

Remarque : Les médias peuvent accéder aux photos de la cérémonie de signature au lien suivant : www.dropbox.com/sh/4k1ez748c3zwde8/AADlJz_6ccfmlJFnLKGv6Q0ka?dl=0.



Lien connexe

Suivez IRCC

Suivez EIC

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Alexander Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]

Liens connexes

http://www.cic.gc.ca