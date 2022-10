OTTAWA, ON, le 27 oct. 2022 /CNW/ - La plantation d'arbres au Canada a joué un rôle important dans la lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le gouvernement du Canada entend exploiter des solutions climatiques fondées sur la nature, et les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres contribueront à restaurer la nature, à créer des écosystèmes forestiers en bonne santé et à augmenter la capture de carbone.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Steven Myers, sont heureux d'annoncer la signature d'un accord de principe entre leurs gouvernements respectifs dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres.

Cet accord est le premier à être conclu avec une province ou un territoire au pays. Le gouvernement du Canada collabore directement avec des organisations dans diverses régions pour planter des arbres dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, mais la concertation avec les provinces et les territoires sur les plans de plantation est une autre façon de consolider le programme et d'en adapter les livrables aux besoins des collectivités locales. Les accords de principe sont une première étape à franchir avant la conclusion d'accords concrets sur des opérations de plantation d'arbres à travers le pays. En signant cet accord, le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard mobilisent leur volonté commune de faire bénéficier les populations des retombées sociales et environnementales avantageuses de la plantation d'arbres.

L'Île-du-Prince-Édouard concentre ses efforts sur l'aménagement de nouvelles forêts dans des zones actuellement non boisées et des zones riveraines, tout en apportant son aide aux municipalités pour la plantation urbaine. Dans la foulée des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont frappé la province, il faut aussi reboiser les zones endommagées par les ouragans. Ces mesures aideront la province à s'adapter aux changements climatiques et à atteindre ses objectifs de carboneutralité, tout en favorisant la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau, le contrôle de l'érosion et la préservation des habitats fauniques.

Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard se concertent pour combattre les changements climatiques, protéger la nature et les habitats essentiels, contrer la perte de biodiversité, améliorer la qualité de l'air et de l'eau, et préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures. Tout en se préparant à accueillir le monde à Montréal pour la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le Canada continue de faire équipe avec ses partenaires pour protéger la nature et offrir un avenir radieux aux générations futures.

« L'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres constitue un élément phare de nos efforts collectifs pour lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. La signature de l'accord de principe annoncée aujourd'hui entre le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard fera progresser les efforts visant à assurer l'expansion des forêts, ce qui contribuera à capter et à stocker le carbone de l'atmosphère, à améliorer la qualité de l'air et de l'eau, à restaurer la nature et la biodiversité, à rafraîchir nos centres urbains et à créer des milliers d'emplois durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinsonb

Ministre des Ressources naturelles, gouvernement du Canada

« L'amélioration des forêts et le retrait de carbone par la foresterie sont des piliers du plan d'adaptation climatique et de la trajectoire vers la carboneutralité de l'Île-du-Prince-Édouard. En plantant des arbres de diverses espèces dans des zones stratégiques, nous améliorerons les systèmes naturels de notre province et accroîtrons notre résilience face aux impacts des changements climatiques. »

L'honorable Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

