/M I S E À J O U R -- Logement, Infrastructures et Collectivités Canada/

Dans le communiqué Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Yellowknife, diffusé le 24-Jul-2026 par Logement, Infrastructures et Collectivités Canada sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Yellowknife

YELLOWKNIFE, NT, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, de l'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest, et de l'honorable Lesa Semmler, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest.

Date : Le lundi 27 juillet 2026

Heure : 13 h 30 HAR

Lieu :

Site du réaménagement Hilltop (en haut de la colline)

Anciennement les appartements Hilltop (5009 47e Rue)

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Mise à jour : L'honorable Lesa Semmler, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, s'ajoute à la liste des intervenants de l'événement.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Habitation Territoires du Nord-Ouest, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected], [email protected]