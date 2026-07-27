Bâtir un Canada fort du terrain de jeu au podium--Le gouvernement du Canada fait des investissements importants en Alberta

CALGARY, AB, July 27, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada renforce le pays par l'entremise du sport. Du terrain de jeux au podium, nous investissons dans les collectivités, soutenons les athlètes et rassemblons les Canadiens, car le sport est le meilleur moyen de forger une nation.

Aujourd'hui, dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports, a annoncé un investissement fédéral important pouvant atteindre 33,6 millions de dollars pour des projets d'infrastructures sportives importantes.

À Calgary, nous soutiendrons la rénovation et la modernisation de l'Olympic Oval, situé sur le campus de l'université de Calgary, une installation légendaire qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1988. Avec l'investissement de contrepartie du gouvernement de l'Alberta, nous serons en mesure de garantir le fonctionnement à long terme et l'accessibilité de la patinoire de patinage de vitesse de haut niveau, réputée pour être la « glace la plus rapide du monde » fière d'avoir accueilli de nombreux médaillés olympiques, où de nombreuses médailles ont été remportées et où de nombreux records du monde ont été atteints.

Le financement fédéral soutiendra également l'amélioration de la piste demi-lune de WinSport, à Calgary, une autre installation phare héritée des Jeux de 1988, afin de veiller à ce qu'elle respecte les normes internationales et puisse accueillir un davantage d'événements internationaux.

À Kananaskis, l'investissement du gouvernement du Canada permettra d'augmenter la capacité du système d'enneigement artificiel et d'améliorer les mesures de sécurité du Centre national d'entraînement de ski cross de Nakiska.

Les trois projets permettront d'offrir aux Canadiens davantage d'occasions de jouer, de s'entraîner et de porter fièrement la feuille d'érable sur la scène internationale, tout en renforçant notre capacité à accueillir de grands événements sportifs et en continuant à démontrer que le Canada est la meilleure nation en matière d'organisation d'événements sportifs. Ces investissements rassembleront les Canadiens et inspireront la prochaine génération.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est une initiative de 51 milliards de dollars du gouvernement du Canada visant à soutenir des projets d'infrastructure situés dans tout le pays et qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport et les loisirs, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation au changement climatique.

Le secrétaire d'État van Koeverden a également souligné un nouveau soutien aux athlètes canadiens grâce à une augmentation de 3 millions de dollars par an du Programme d'aide aux athlètes (PAA), ce qui permettra à davantage d'athlètes de se concentrer sur leurs performances et leur quête d'excellence.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'investissement générationnel de 1 milliard de dollars que fait le gouvernement du Canada pour veiller à ce que nous continuions à accueillir des événements de classe mondiale, comme la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, tout en élargissant l'accès au sport, en modernisant les stades, les terrains et les installations récréatives communautaires, et en aidant les athlètes à réussir. Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni.

Citations

« Les investissements d'aujourd'hui revêtent une importance capitale pour bâtir un Canada plus fort. Nous travaillons de concert avec les organisations sportives et le gouvernement provincial pour investir dans des centres d'entraînement nationaux, notamment l'Olympic Oval, qui offriront aux athlètes et aux communautés dans leur ensemble des installations de classe mondiale. De tels investissements favorisent des modes de vie sains et actifs, encouragent nos talents et positionnent le Canada comme une destination sportive de premier plan. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique du Canada pour le Pacifique

« Le sport a le pouvoir de façonner des vies et de créer des liens entre les gens comme peu d'autres choses le peuvent. Ces installations légendaires - l'Olympique Oval, le half-pipe WinSport à Calgary et le Centre national d'entraînement de ski cross de Nakiska - sont des lieux où nous pouvons créer davantage d'occasions pour les Canadiens de jouer, de pratiquer leur sport, de s'entraîner et de porter fièrement la feuille d'érable sur la scène internationale. En investissant dans ces projets, le gouvernement du Canada renforce notre capacité à accueillir de grands événements sportifs, des Jeux olympiques d'hiver de Calgary de 1988 à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Nous continuons de prouver que le Canada est le meilleur pays au monde pour accueillir des événements sportifs, tout en aidant davantage d'athlètes à se concentrer sur leurs performances et leur quête d'excellence. Nous bâtissons un Canada fort, du terrain de jeu au podium. »

L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports

« Calgary est réputée pour ses installations sportives, telles que l'Olympic Oval et WinSport, ainsi que pour les athlètes de haut niveau qui en ont profité tout au long de leur parcours. Investir dans les centres d'entraînement de l'Alberta et de tout le pays permet de veiller à ce qu'ils répondent aux normes de compétition tout en améliorant l'accès aux activités récréatives pour les résidents. »

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

« Notre gouvernement est fier de fournir 26 millions de dollars de financement de contrepartie pour aider à préserver l'une des installations sportives les plus emblématiques du Canada. Ensemble, nous veillons à ce que l'Olympique Oval continue d'offrir des possibilités d'entraînement de classe mondiale aux athlètes de haut niveau. Cet investissement reflète notre engagement commun à soutenir l'excellence dans le sport et à renforcer cet héritage pour les générations à venir."

L'honorable Andrew Boitchenko, ministre du Tourisme et des Sports

« L'Université de Calgary remercie le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta pour ces investissements essentiels et opportuns qui garantissent que l'Olympique Oval reste l'une des installations sportives de premier plan du pays et un pôle communautaire dynamique qui renforce la réputation de Calgary en tant que ville sportive de classe mondiale. La capacité de l'Oval à accueillir des entraînements de haut niveau et des événements est complétée par des décennies de recherche mondialement reconnue menée à l'Université de Calgary dans les domaines de la physiologie humaine, de la prévention et de la récupération des blessures, ainsi que de la conception d'équipements. Ce financement des gouvernements fédéral et provincial soutient bien plus que la rénovation des infrastructures. Il soutient l'excellence sportive, l'innovation scientifique et les liens communautaires. »

Professeur Ed McCauley, président et vice-chancelier de l'Université de Calgary

« Cet investissement va bien au-delà des infrastructures; il vise à offrir aux snowboardeurs canadiens la possibilité de se développer, de s'entraîner et de réussir ici, chez eux. En renforçant notre réseau de centres nationaux d'entraînement, nous investissons dans la prochaine génération d'athlètes, nous soutenons les collectivités qui contribuent au développement de notre sport et nous construisons un héritage durable qui profitera au snowboard canadien pendant de nombreuses années. Nous remercions le gouvernement du Canada et tous nos partenaires de croire en l'avenir de notre sport et de contribuer à créer un environnement où davantage d'athlètes pourront poursuivre leurs rêves ici même, au Canada. »

Dustin Heise, PDG de Canada Snowboard

« Le Canada peut s'enorgueillir d'une histoire riche et glorieuse dans le domaine du ski de compétition, marquée par des succès aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques et aux Championnats du monde qui ont inspiré des générations de Canadiens. Pour pérenniser et consolider ces succès, il est nécessaire de continuer à investir dans des environnements d'entraînement de classe mondiale où les athlètes peuvent se développer et atteindre leur plein potentiel. Alpine Canada se réjouit du soutien apporté par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Cet investissement dans trois centres d'entraînement - le Centre national d'entraînement Dave Murray à Whistler, le Centre national d'entraînement alpin de Panorama Mountain et le Centre national d'entraînement de ski cross de Nakiska - renforcera le parcours de développement, créant des avantages durables pour les athlètes et les entraîneurs à tous les niveaux - des clubs locaux à l'équipe nationale - et contribuera à positionner le Canada comme une nation de premier plan dans le domaine du ski de compétition. »

Jeff Thompson, vice-président principal, programmes et événements sportifs nationaux, Alpine Canada

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 33 676 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le projet de rénovation des infrastructures essentielles de l'Olympic Oval bénéficie d'un financement fédéral pouvant atteindre 26 000 000 $. La contribution de la province de l'Alberta s'élève également à 26 000 000 $. Le projet du réseau des centres d'entraînement nationaux de snowboard du Canada reçoit un financement pouvant atteindre 4 024 000 $ Le projet du réseau des centres nationaux d'entraînement de ski alpin bénéficie d'un financement pouvant atteindre 3 652 000 dollars

Le projet du réseau des centres nationaux d'entraînement de Canada Snowboard permettra également de mener à bien des travaux de modernisation dans des installations situées au Yukon et au Québec.

Le projet des centres nationaux d'entraînement de ski alpin permettra également de mener à bien des travaux de modernisation au Centre national d'entraînement de ski alpin de Panorama Mountain et au Centre national d'entraînement de ski alpin Dave Murray, en Colombie-Britannique.

Le gouvernement investit également un montant supplémentaire de 3 millions de dollars par an dans le Programme d'aide aux athlètes (PAA). Ce qui porte le financement total disponible chaque année pour les athlètes à 43 millions de dollars et permet de verser des allocations mensuelles plus élevées à un nombre encore plus grand d'athlètes de haut niveau.

À compter de 2026-2027, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira du financement dans le cadre de trois grands volets: Un volet provincial et territorial, de 17,2 milliards de dollars sur dix ans, dont 5 milliards de dollars sur trois ans pour les infrastructures du domaine de la santé; Un volet de prestation directe, de 6 milliards de dollars sur dix ans, dont 1 milliard de dollars sur quatre ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, mis en œuvre par les organismes de développement régional des différentes régions du Canada pour soutenir des projets d'infrastructures communautaires ayant un impact local; Un volet communautaire (qui était auparavant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur dix ans et qui est indexé à 2 % par an pour fournir 3 milliards de dollars par année par la suite.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes agira comme un multiplicateur de force dans le domaine des infrastructures. Son financement sera complété par près de 17 milliards de dollars de contrepartie provenant des provinces, et des milliards supplémentaires seront mobilisés grâce à des partenariats avec les municipalités et les territoires, ainsi qu'à des capitaux privés. Ce fonds permettra également d'augmenter le PIB du Canada de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % du financement sera consacré à des investissements dans les communautés autochtones.

Dans le cadre du volet de prestation directe, les demandeurs autochtones et territoriaux ont jusqu'au 12 août 2026 pour soumettre un projet prêt à démarrer.

Le financement d'un projet est subordonné à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est subordonné au respect de certaines exigences, notamment celles liées à la consultation des peuples autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

Conformément à la Provincial Priorities Act (C-18), les projets approuvés en Alberta doivent recevoir l'autorisation du ministère des Affaires municipales de l'Alberta avant qu'une entente puisse être conclue avec les municipalités. Le financement fédéral ne peut être versé qu'une fois cette autorisation obtenue.

(C-18), les projets approuvés en Alberta doivent recevoir l'autorisation du ministère des Affaires municipales de l'Alberta avant qu'une entente puisse être conclue avec les municipalités. Le financement fédéral ne peut être versé qu'une fois cette autorisation obtenue. Le PAA est un programme de financement sportif qui contribue à la poursuite de l'excellence.

Le soutien apporté par le PAA vise à alléger certaines des pressions financières liées à la préparation et à la participation à des compétitions sportives internationales. Le programme aide les athlètes canadiens de haut niveau à concilier leur carrière sportive avec leurs études ou leur vie professionnelle tout en s'entraînant de manière intensive afin d'atteindre des performances de classe mondiale.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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