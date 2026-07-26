Bâtir un Canada fort en investissant dans un espace culturel et historique acadien

BEAURIVAGE, QUARTIER DE SAINT-LOUIS-DE-KENT, NB, July 26, 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne et député de Beauséjour, l'honorable Pat Finnigan, ministre de l'Agricutlture, de l'Aquaculture et des Pêches et député de Kent-Nord, et Danielle Dugas, mairesse de la Ville de Beaurivage, ont annoncé aujourd'hui, lors du dévoilement du Monument de la Commémoration de l'Odyssée acadienne, un investissement conjoint de 750 000 $ dans la Place du Drapeau acadien dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

La Place du Drapeau acadien sera un espace public culturel et historique destiné aux personnes de tous âges, aménagé autour d'un immense drapeau acadien, au cœur de la communauté de Saint-Louis-de-Kent, dans la municipalité de Beaurivage. Le site comprendra le Monument de la Commémoration de l'Odyssée acadienne, un centre d'interprétation consacré à l'histoire acadienne, ainsi qu'une scène extérieure avec un amphithéâtre naturel. Le projet prévoit également le déplacement et la restauration du bâtiment historique Grenier, qui deviendra le principal centre d'accueil des visiteurs sur le site. Des sentiers d'interprétation seront aménagés pour relier l'ensemble des sites et permettre aux visiteurs de les découvrir.

Le monument dévoilé aujourd'hui, qui fait partie du projet de la Place du Drapeau acadien, rend hommage au parcours extraordinaire du peuple acadien, de la déportation à la renaissance acadienne, tout en célébrant son histoire, sa résilience et son identité.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans ce projet, qui reflète la force et l'héritage durable des communautés acadiennes. En mettant à l'honneur notre patrimoine acadien commun et en créant un espace accessible où notre histoire et nos traditions pourront être transmises aux générations futures, ce site favorisera la fierté de nos racines acadiennes, renforcera les liens communautaires et enrichira l'offre culturelle et touristique de la région. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne et député de Beauséjour

« La culture acadienne est bien plus qu'un héritage historique au Nouveau-Brunswick. Elle constitue une part essentielle de ce qui rend notre province si unique et si forte. La Place du Drapeau acadien est un ajout précieux à la communauté de Saint-Louis-de-Kent, puisqu'elle rend hommage à nos racines acadiennes tout en contribuant à les préserver pour les générations à venir. »

L'honorable Pat Finnigan, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, au nom de Gilles LePage, ministre responsable de la Société de développement régional

« Au nom de la Ville de Beaurivage, je tiens à remercier les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick pour leur précieux soutien, ainsi que tous les citoyens, donateurs, partenaires et bénévoles qui ont cru en ce projet. Grâce à leur engagement, la Place du Drapeau acadien deviendra un lieu rassembleur qui fera rayonner notre histoire, notre culture et notre fierté acadienne pour les générations à venir. »

Danielle Dugas, mairesse de la Ville de Beaurivage

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 300 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, et le Nouveau‑Brunswick fournit également 300 000 $. La Ville de Beaurivage contribue pour sa part 150 000 $, des fonds qui ont été amassés par la communauté.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les demandeurs autochtones et territoriaux peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre dans le cadre du volet de prestation directe jusqu'au 12 août 2026.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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