Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s'associent pour bâtir davantage de logements et d'infrastructures essentielles

YELLOWKNIFE, NT, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord augmenter l'offre de logements, renforcer les infrastructures et soutenir les collectivités qui s'agrandissent.

Pour aller de l'avant avec ces objectifs communs, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont conclu deux ententes qui faciliteront la création de logements abordables et la mise en place d'infrastructures essentielles pour les résidents du Nord. Ensemble, ces partenariats permettront d'investir plus de 655 millions de dollars dans le logement et les infrastructures.

Dans le cadre de cette collaboration, Maisons Canada et Habitation Territoires du Nord-Ouest (Habitation TNO) ont conclu une entente de principe visant à soutenir la création d'au moins 560 logements abordables grâce à un investissement combiné prévu d'environ 480 millions de dollars. Les projets de logements comprendront au moins 380 logements sociaux, environ 130 logements abordables et 50 logements de transition ou avec services de soutien, ce qui permettra de répondre à divers besoins en matière de logement.

Cette entente favorisera également les possibilités de partenariat entre le gouvernement fédéral, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les promoteurs immobiliers, y compris les gouvernements et organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et le secteur privé.

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont également finalisé une entente dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) en vue de construire et de rénover des infrastructures sur l'ensemble du territoire. Avec cette entente, les Territoires du Nord-Ouest recevront jusqu'à 82,4 millions de dollars sur dix ans pour soutenir des projets d'infrastructure et des priorités liées au logement et à l'enseignement supérieur, ainsi que jusqu'à 74,5 millions de dollars sur trois ans pour le financement d'infrastructures dans le domaine de la santé.

Cet investissement permettra de prioriser les projets d'infrastructure qui soutiennent l'offre de logements, renforcent les infrastructures communautaires et améliorent l'accès aux établissements de santé et d'enseignement supérieur dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest.

En plus de ce financement pour le gouvernement territorial, les Territoires du Nord-Ouest devraient recevoir 18,7 millions de dollars en 2026-2027 dans le cadre du volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Ce financement stable et prévisible soutient les priorités locales en matière d'infrastructure identifiées par les collectivités, notamment les investissements dans les réseaux d'alimentation en eau, les réseaux de transport et les installations communautaires.

Ensemble, ces investissements aideront à construire plus de logements, à renforcer les infrastructures qui soutiennent le logement et à améliorer la qualité de vie des résidents sur l'ensemble du territoire.

Citations

« Pour construire davantage de logements, des infrastructures sont nécessaires. Grâce à ces ententes en matière de logement et d'infrastructures conclues avec les Territoires du Nord-Ouest, nous ferons croître l'offre de logements et renforçons les infrastructures essentielles afin d'aider ces collectivités du Nord à se développer et à prospérer pendant de nombreuses années. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Pour bâtir un pays plus fort et plus résilient, il faut commencer par investir dans les collectivités. Grâce à ces ententes conclues avec les Territoires du Nord-Ouest, nous prenons des mesures pour construire plus rapidement davantage de logements et mettre en place les infrastructures modernes et fiables dont les résidents du Nord ont besoin pour s'épanouir et prospérer. Ensemble, nous soutenons la croissance, la santé et la prospérité des collectivités, et nous créons des possibilités durables dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. »

-- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous renforçons les infrastructures de santé dont dépendent les résidents des Territoires du Nord-Ouest. Ces investissements permettront d'améliorer l'accès à des soins de santé sûrs, fiables et de grande qualité, tout en contribuant à établir des communautés plus en santé et plus fortes, en particulier dans les régions du Nord et isolées. »

-- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest se réjouit de cet investissement important dans le logement et dans les infrastructures qui soutiennent le logement. Un logement sûr et abordable est le fondement de communautés saines. Cela n'est nulle part plus important qu'ici, dans le Nord, où les besoins sont considérables et où le coût de la construction figure parmi les plus élevés au pays. Cet investissement nous aidera à construire davantage de logements pour les résidents du Nord, entre autres d'un plus grand nombre de logements sociaux, abordables et avec services de soutien, tout en créant de nouvelles possibilités pour ceux qui habitent dans le Nord et en renforçant les communautés de tout le territoire. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'avoir reconnu les réalités uniques du Nord et d'avoir réalisé cet investissement significatif dans l'une des principales priorités de notre gouvernement. »

-- L'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Dans le Nord, nos communautés prospèrent lorsque nous prenons soin les uns des autres ainsi que des lieux que nous considérons comme notre chez-nous. Les infrastructures véritablement fiables, ce sont celles qui garantissent une eau propre et sûre au robinet, des réseaux d'assainissement sûrs qui protègent notre terre, ainsi que des espaces communautaires chaleureux et accueillants où nous pouvons nous rassembler. En investissant directement dans ces éléments essentiels, tout en renforçant les liens de transport qui nous permettent de rester en contact les uns avec les autres, nous préparons le terrain pour nouveaux logements sécuritaires et d'un avenir sûr et sain pour tous les résidents et toutes les communautés des Territoires du Nord-Ouest. Ce partenariat avec le gouvernement du Canada tient compte des réalités particulières de la construction dans le Nord et aidera les communautés des Territoires du Nord-Ouest à devenir plus fortes, plus saines et plus résilientes pour les années à venir. »

-- L'honorable Vince McKay, ministre des Affaires municipales et communautaires et ministre de l'Infrastructure du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« La santé des communautés repose sur des infrastructures de santé solides et fiables. Cet investissement contribuera à renforcer et à améliorer les installations et les systèmes qui soutiennent des services de santé de qualité dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. À mesure que nos collectivités s'agrandissent, il est essentiel de disposer d'infrastructures de santé modernes pour garantir aux résidents du Nord un accès à des soins sûrs et de haute qualité à proximité de chez eux. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec le gouvernement du Canada, qui reconnaît l'importance d'investir dans les infrastructures qui soutiennent la santé des gens et des collectivités. »

-- L'honorable Lesa Semmler, ministre de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Les investissements en capital et les emplois qu'ils génèrent constituent un élément essentiel pour des collectivités dynamiques et en santé. De tels investissements créent davantage d'emplois qualifiés, renforcent les parcours vers l'emploi et ont des effets multiplicateurs sur les investissements dans les Territoires du Nord-Ouest. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nous créons de nouvelles possibilités pour les résidents du Nord et mettons en place les infrastructures dont nous avons besoin pour connaître un avenir prospère. »

-- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Notre partenariat avec Habitation Territoires du Nord-Ouest vise à prendre des mesures pour obtenir des résultats concrets. Maisons Canada a un impact durable en travaillant avec ses partenaires pour soutenir la construction de centaines de logements, dont des logements abordables et sociaux, des logements de transition et des logements avec services de soutien, tout en jetant des bases solides pour les collectivités de l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

Maisons Canada et Habitation TNO ont conclu une entente de principe visant à soutenir la construction d'au moins 560 logements dans les Territoires du Nord-Ouest. L'investissement prévu totalise plus de 480 millions de dollars, dont 200 millions venant de Maisons Canada, 190 millions de dollars venant du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de 90,5 millions de dollars d'autres sources de financement, entre autres des capitaux privés.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes modernes de construction, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le gouvernement du Canada investit un total de 156 918 000 $ dans le cadre de l'entente conclue avec les Territoires du Nord-Ouest au titre du FBCF.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure, partout au pays dans le cadre de trois grands volets : Un volet provincial et territorial visant à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans pour les infrastructures de soins de santé; Un volet de prestation directe, visant à fournir 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, mis en œuvre par les organismes de développement régional des différentes régions du Canada; Un volet communautaire (qui était auparavant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % par an pour fournir 3 milliards de dollars par année par la suite.

Le volet provincial et territorial est un volet basé sur des affectations; il fournit du financement aux provinces et aux territoires pour soutenir la construction et la rénovation d'infrastructures publiques. Les affectations consistent en un montant de base versé à chaque province et territoire, combiné à un montant calculé par habitant basé sur les données du recensement de 2021 de Statistique Canada.

Les demandeurs autochtones et territoriaux ont jusqu'au 12 août 2026 pour présenter une demande de financement dans le cadre du volet de prestation directe du FBCF pour des projets prêts à démarrer. Les demandes doivent être soumises sur le Portail de financement de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada. De l'information détaillée sur la façon de soumettre une demande figure sur la page Web du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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