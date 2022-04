Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour trois collectivités du comté de Prince

MISCOUCHE, PE, le 22 avril 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments, de réseaux d'aqueduc et d'égout, ou de projets d'énergie propre, il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour renforcer les collectivités.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, Basil Stewart, maire de Summerside, Albert Gallant, maire de la municipalité rurale de Miscouche, et Alcide Bernard, maire de la municipalité rurale de Wellington, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour quatre projets d'infrastructures communautaires visant à améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans trois collectivités du comté de Prince, à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le financement permettra de remplacer des conduites d'eau principales, vannes, bornes d'incendie et infrastructures de service vieillissantes et endommagées dans la ville de Summerside. Les travaux comprendront l'installation de plusieurs kilomètres de nouvelles conduites d'eau principales, de conduites de service d'eau, de 15 nouvelles bornes d'incendie et de 15 vannes de conduite principale. De plus, la Ville remplacera 2 000 mètres de conduites d'égout et installera 15 nouveaux regards. Une fois terminés, ces projets permettront de réduire le nombre d'interruptions de service coûteuses, d'améliorer la qualité de l'eau et d'augmenter la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

De plus, on construira une nouvelle cellule de lagunage à la lagune de la rivière West, dans la municipalité de Miscouche, afin que la lagune actuelle réponde aux normes provinciales et fédérales. Enfin, les résidents de la municipalité de Wellington bénéficieront de nouvelles conduites d'égout sanitaire qui permettront de desservir jusqu'à 23 unités résidentielles. Grâce à ces nouvelles infrastructures, les fosses septiques privées ne seront plus nécessaires et on pourra assurer une meilleure gestion des eaux usées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 3,2 millions de dollars, tandis que les municipalités fournissent au total plus de 2,6 millions de dollars.

« Les Insulaires savent mieux que quiconque l'importance de protéger nos cours d'eau et de gérer notre eau potable de façon responsable. Les investissements que nous faisons avec nos partenaires provinciaux et municipaux protégeront notre environnement, conserveront l'eau et éviteront aux résidents d'avoir à faire face à des interruptions de service. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures sont l'un des éléments les plus importants pour une collectivité dynamique, saine et durable, et la province de l'Île-du-Prince-Édouard est fière de jouer un rôle clé dans le financement de projets qui aident les collectivités de la province à prospérer. Ces projets permettront de préserver la qualité des eaux souterraines, de réduire les impacts environnementaux et de soutenir la croissance continue de nos municipalités. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« La Ville de Summerside est ravie de ces investissements dans ses infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, et remercie le gouvernement du Canada et la province de l'Î.-P.-É. pour leur soutien. Nous remercions tout particulièrement le député Bobby Morrissey pour les efforts qu'il a déployés afin d'obtenir ce soutien. Ces infrastructures sont essentielles pour assurer la qualité de l'eau et le traitement efficace de nos eaux usées, et ce sont des éléments essentiels à des collectivités fortes et saines. »

Basil Stewart, maire de Summerside

« Nous voulons exprimer notre reconnaissance au gouvernement du Canada et à l'Île-du-Prince-Édouard pour avoir investi dans nos infrastructures de traitement des eaux usées. Ce financement destiné à améliorer notre nouvelle cellule de lagunage à la lagune de la rivière West aidera notre collectivité à mieux gérer les eaux usées. Ces améliorations soutiendront la croissance économique future et feront en sorte que la collectivité demeure saine et durable pour les années à venir. »

Albert Gallant, maire de la municipalité rurale de Miscouche

« La municipalité de Wellington se félicite de l'annonce de cette importante contribution financière. Ce projet permettra à notre municipalité de s'attaquer à l'un des principaux obstacles à notre développement, à savoir le manque de services nécessaires pour encourager la construction de nouveaux logements dans les limites de la municipalité. »

Alcide Bernard, maire de la municipalité rurale de Wellington

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Au cours des 6 dernières années, plus de 26 milliards de dollars du plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes.

ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes. Le gouvernement du Canada a investi plus de 440 millions de dollars dans plus de 192 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. La province de l'Île-du-Prince-Édouard a investi plus de 372 millions de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour trois collectivités du comté de Prince

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal alloué dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir quatre projets d'infrastructure liés à l'eau et aux eaux usées dans les municipalités de Wellington et de Miscouche ainsi que dans la ville de Summerside.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard offre plus de 3,2 millions de dollars, et les contributions des municipalités totalisent plus de 2,6 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Miscouche Modernisation de l'étang d'épuration de New West Ajouter une nouvelle cellule de lagunage à l'étang existant de West River en installant une nouvelle cellule à l'ouest, une station de relèvement, un nouveau système UV, une conduite principale d'égouts de 80 mètres et des trous d'homme, une clôture de 1 000 mètres, et une entrée en gravier de 200 mètres et du gravier de drainage. Ces améliorations soutiendront la croissance éventuelle de la collectivité. 1 238 761 $ 1 032 197 $ 825 944 $ Summerside Remplacement de conduites d'eau à Summerside Remplacer les conduites d'eau, les vannes, les bornes d'incendie et les services vieillissants et endommagés à l'échelle de la ville. Cela comprend l'installation d'une nouvelle conduite principale de trois kilomètres, dont une conduite de service de 1,5 kilomètre, 15 nouvelles bornes d'incendie, et 15 vannes de service principales, ce qui permettra de réduire le nombre de fermetures coûteuses et d'améliorer le volume et la qualité d'eau pour les résidents. 1 600 000 $ 1 333 200 $ 1 066 800 $ Summerside Remplacement du réseau d'égouts de Summerside Remplacer une conduite d'égouts de 2 000 mètres et installer 15 nouveaux trous d'homme. Cela augmentera la capacité de traitement et de gestion des égouts et des eaux pluviales tout en évitant des refoulements d'égouts couteux. 958 017 $ 798 267 $ 638 758 $ Wellington Lotissement d'AJL de Wellington Construire une nouvelle conduite principale d'égouts sanitaire de 550 mètres se prolongeant vers le nord à partir des égouts existants jusqu'à un éventuel lotissement composée de trous d'homme et d'éléments de service latéraux. Cela permettra de desservir jusqu'à 23 lots résidentiels, d'éliminer la nécessité d'avoir recours à des fosses septiques privées et de mieux gérer les égouts. 133 148 $ 110 945 $ 88 776 $

