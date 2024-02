CALGARY, AB, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont accordé plus de 1,2 million de dollars pour la construction de 24 logements à Calgary destinés à des familles touchées par la pauvreté et l'itinérance.

L'annonce a été faite aujourd'hui à l'ensemble résidentiel Ogden Hub:29, situé au 7401 23 Street SE. Il s'agit d'un immeuble de cinq étages comptant 24 logements qui sera exploité par The Mustard Seed, un organisme offrant des services sociaux dans la région. L'immeuble comprendra des logements de deux et de trois chambres. On y offrira du soutien aux familles qui sont confrontées à des difficultés financières et/ou en situation d'itinérance à Calgary. Sur place, on retrouve aussi un café, une cuisine commerciale, une terrasse sur le toit, une aire de jeux et une garderie pour les enfants des résidents.

Les travaux de construction ont été achevés à la fin de 2023, et les logements seront fins prêts à accueillir des résidents au début de 2024.

Le financement pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

1,2 million de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et l' aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 9,14 millions de dollars de l'organisme The Mustard Seed sous forme de fonds issus d'une campagne de financement, de contribution financière, de financement et du produit de vente;

336 800 $ en financement de Resolve - un partenariat d'agences de services sociaux;

20 000 $ de la Ville de Calgary .

Citations :

« Des annonces comme celle d'aujourd'hui témoignent de notre engagement à travailler avec tous les ordres de gouvernement et les partenaires du secteur du logement. Cet investissement permettra non seulement de fournir des logements sûrs et abordables aux familles dans le besoin, mais il contribuera également à renforcer la ville de Calgary en créant une collectivité inclusive dans laquelle ces nouveaux résidents pourront grandir et s'épanouir. Il s'agit d'un grand pas vers la réalisation de notre objectif, qui est d'obtenir des résultats significatifs et d'accroître l'accessibilité grâce à la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de soutenir des ensembles résidentiels novateurs comme celui-ci, qui offrent des logements abordables et le soutien dont les familles ont besoin. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour aider nos collectivités et offrir des endroits sûrs et stables où vivre aux gens dans le besoin en Alberta. »

- L'honorable Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta

« Ogden Hub:29 n'est pas qu'un ensemble de 24 logements. Ce sera le chez-soi de 24 familles vulnérables, qui pourront s'épanouir dans un environnement bienveillant qui saura les soutenir. Il cadre ainsi avec la vision d'une collectivité sûre et abordable au sein de laquelle les familles peuvent vivre et grandir. Grâce à de nombreux partenariats, Hub:29 n'est plus seulement une idée, mais bien une réalité. » - Kris Knutson, directeur principal des centres d'impact collectif, The Mustard Seed

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL) du est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. En décembre 2022, le gouvernement de l' Alberta a lancé l'Affordable Housing Partnership Program ( AHPP ). Ce programme s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta qui vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. Il s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront.

a lancé l'Affordable Housing Partnership Program AHPP Stronger Foundations Le premier cycle de financement de l'AHPP a pris fin le 11 janvier 2023. Les demandes seront de nouveau acceptées ce printemps.

L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL . Le 8 mars 2019, une entente de 10 ans a été signée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta . Elle permettra d'investir 678 millions de dollars (soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta ) pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta .

SNL

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

