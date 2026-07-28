Le mercredi 29 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
28 juil, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 28 juill. 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Red Deer (Alberta)
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11 h 00
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Le premier ministre visitera un site de logements résidentiels. Il sera accompagné de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 15
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Le premier ministre, accompagné de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, annoncera de nouvelles mesures visant à accélérer la construction de logements en Alberta.
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Notes à l'intention des médias :
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12 h 55
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Le premier ministre visitera une ferme spécialisée dans la production de canola et rencontrera des producteurs.
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Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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