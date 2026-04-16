GATINEAU, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada agit pour consolider les intérêts du Canada en matière d'économie et de sécurité en resserrant ses liens avec des partenaires internationaux de confiance. Vu l'importance de l'accès, de la sécurité et de l'innovation pour la croissance dans une économie mondiale, le Canada s'assure que ses industries sont bien placées pour demeurer compétitives et réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, et l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, ont annoncé que le Canada avait signé un accord sur la sécurité générale de l'information avec l'Agence spatiale européenne (ESA).

Cet accord présente des avantages concrets à la population et aux secteurs de l'espace et de la technologie du Canada. En permettant l'échange sécurisé de renseignements classifiés et de nature délicate, il élimine les principaux obstacles qui empêchaient les entreprises canadiennes de participer pleinement aux programmes de grande valeur de l'ESA.

Grâce à cet accord, les entreprises canadiennes seront mieux placées pour obtenir des contrats, participer à des travaux de recherche et de développement de pointe et s'intégrer aux grandes chaînes d'approvisionnement internationales. Il en résultera plus de possibilités pour les travailleuses et travailleurs canadiens, une croissance plus grande chez les entreprises innovantes, et une économie canadienne plus prospère.

L'accord permettra l'élaboration de technologies à double usage, comme des systèmes de télédétection et de communication spatiales, ainsi que le développement des capacités essentielles à la gestion des catastrophes et à la sécurité nationale. Il renforcera la collaboration avec les partenaires aux vues similaires et permettra au Canada de demeurer compétitif dans un secteur dont l'importance stratégique est de plus en plus grande pour la croissance économique.

Le partenariat de longue date entre le Canada et l'ESA a déjà créé d'importantes possibilités pour l'industrie canadienne. Étant le seul état coopérant non européen depuis 1979, le Canada bénéficie d'un accès à des programmes, à des infrastructures et à une expertise qui favorisent l'innovation au pays. Ce partenariat stratégique contribue à la réalisation des grands objectifs internationaux du Canada en renforçant la collaboration avec des partenaires aux vues similaires, en favorisant l'innovation et en améliorant la compétitivité du Canada dans le secteur de l'espace à l'échelle mondiale.

Avec cet accord, le gouvernement du Canada soutient les entreprises canadiennes, crée des emplois de grande qualité et s'assure que le Canada demeure un allié fort et fiable pour l'économie spatiale mondiale et la coopération en matière de sécurité.

Citations

« Cet accord vise à consolider la position du Canada dans une économie spatiale mondiale hautement concurrentielle, ainsi qu'à offrir des avantages concrets aux travailleurs et aux entreprises canadiennes. Comme le Canada est le seul État coopérant non européen de l'Agence spatiale européenne, il jouit d'une position unique lui permettant de tirer parti d'une collaboration plus étroite. Cet accord permettra aux entreprises canadiennes d'avoir accès à des programmes de grande valeur, d'établir des partenariats internationaux et de stimuler l'innovation ici même, au pays, tout en assurant la protection des renseignements de nature délicate. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le partenariat du Canada avec l'Agence spatiale européenne reflète notre engagement à travailler avec des alliés de confiance pour faire progresser nos intérêts communs en matière d'économie et de sécurité. Cet accord renforce notre capacité à collaborer en matière d'innovation, à protéger les renseignements de nature délicate et à produire des résultats pour les Canadiens. Il renforce le rôle du Canada en tant que partenaire fiable, tout en soutenant la croissance, la résilience et le leadership dans le secteur spatial mondial. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Affaires étrangères

« Les opérations de défense du Canada reposent de plus en plus sur des capacités spatiales. Le renforcement de la coopération sécurisée avec l'Agence spatiale européenne souligne notre leadership en matière de sécurité spatiale et nous permet de contribuer plus efficacement aux côtés de nos alliés à l'appui des missions internationales et des missions liées à l'OTAN. En tant que capacité souveraine identifiée dans la Stratégie industrielle de défense du Canada, la sécurité spatiale est non seulement essentielle aujourd'hui, elle est essentielle pour l'avenir de la sécurité mondiale. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Cette entente marque une étape importante dans l'évolution de notre partenariat de longue date avec le Canada. Dans le contexte géopolitique actuel, une coopération sûre et fiable n'est pas seulement essentielle, elle est stratégique. En permettant l'échange de renseignements classifiés, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour faire progresser les technologies critiques, appuyer nos écosystèmes industriels et renforcer notre capacité collective d'agir. Ensemble, l'Europe et le Canada établissent un partenariat qui allie sécurité, innovation et ambition partagée à l'appui de nos priorités communes. »

Josef Aschbacher

Directeur général, Agence spatiale européenne

Les faits en bref

La signature officielle a eu lieu le 14 avril 2026, à Colorado Springs, dans le Colorado, lors de l'édition 2026 du Space Symposium. Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne, et Josef Aschbacher, Ph. D., directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), étaient les signataires.

Cet accord est le sixième accord sur la sécurité générale de l'information à avoir été signé depuis décembre 2024, dans le cadre des efforts que le Canada déploie pour renforcer ses relations avec des partenaires clés aux vues similaires.

Les accords sur la sécurité générale de l'information sont négociés par le Secteur de la sécurité industrielle de Services publics et Approvisionnement Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada et la Défense nationale.

Vingt-cinq établissements d'enseignement postsecondaire et quatre organisations de recherche du Canada ont collaboré avec l'ESA, ce qui permis de développer l'enseignement en science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, de créer des stages et des possibilités de formation et d'enrichir l'écosystème scientifique du Canada.

De 2018 à 2024, 233 contrats financés par l'ESA totalisant une valeur approximative de 192 millions de dollars canadiens ont été attribués à des entités canadiennes. Pour chaque dollar investi par le Canada dans les programmes de l'ESA, les entreprises canadiennes enregistrent généralement un rendement trois fois supérieur sous forme de contrats subséquents.

La participation du Canada aux programmes de l'ESA permet : l'observation de la Terre (par exemple, RADARSAT et ENVISAT) la communication par satellite la surveillance du climat et le développement durable les contributions aux missions internationales, comme celles concernant le télescope spatial James Webb et l'exploration lunaire



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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias,Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]