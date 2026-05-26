GATINEAU, QU, le 26 mai 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura une fermeture de voies en alternance durant la nuit sur la traverse des Chaudières aux fins de travaux d'entretien, pendant la période suivante :

le mardi 26 mai et le mercredi 27 mai, de 20 h à 6 h

Durant ces périodes, seule une voie demeurera ouverte à la circulation en alternance dans les deux sens. Des panneaux de signalisation seront installés, et des signaleurs dirigeront la circulation. Les automobilistes peuvent s'attendre à des retards.

Les piétons et les cyclistes auront accès à la traverse en tout temps, mais devront à l'occasion partager la voie cyclable en direction de Gatineau sur le pont Union. Pour des raisons de sécurité, les cyclistes se dirigeant vers Gatineau devront descendre de leur vélo et marcher pour emprunter cette voie partagée.

Cette fermeture vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre la réalisation sécuritaire des opérations annuelles du nettoyage printanier.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Contactez les Services des biens immobiliers, (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)