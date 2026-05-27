OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a participé à CANSEC 2026, le plus important salon professionnel canadien du secteur de la défense et de la sécurité.

Alors que le Canada respecte son engagement de 2 % envers l'OTAN en matière de dépenses de défense, l'accent est désormais mis sur la mise en œuvre. Lors du salon CANSEC, le ministre Lightbound a souligné que la priorité n'est plus seulement l'investissement, mais l'exécution : des délais d'approvisionnement plus courts, une capacité industrielle plus forte au pays et un système de défense capable de suivre le rythme des besoins opérationnels.

Le ministre a fait avancer les travaux menés dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense et de l'Agence de l'investissement pour la défense, toutes deux conçues pour moderniser la façon dont le Canada acquiert, construit et maintient ses capacités militaires. L'objectif est clair : réduire les délais, renforcer les chaînes d'approvisionnement et veiller à ce que l'industrie canadienne soit en mesure non seulement de participer aux marchés publics, mais aussi d'en être un pilier.

L'un des principaux objectifs de la visite concernait les capacités de construction navale du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Le ministre Lightbound a rencontré des partenaires clés, notamment Irving Shipbuilding, Chantier Davie Canada Inc. et Seaspan.

On estime que les contrats de la SNCN attribués depuis 2012 et jusqu'à la fin de 2025 ont contribué à hauteur d'environ 47,9 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et ont permis de créer ou de maintenir plus de 25 000 emplois chaque année. Au cours de la même période, la stratégie a généré plus de 11 milliards de dollars en possibilités de développement pour les fournisseurs canadiens, dont plus de 2,3 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces résultats reflètent un choix délibéré de reconstruire la capacité de construction navale du Canada après des décennies de sous-investissement et d'assurer la souveraineté à long terme sur les capacités essentielles de la marine et de la Garde côtière canadienne.

Le ministre s'est également entretenu avec de grandes entreprises du secteur de l'aérospatiale et de la défense, notamment CAE, L3Harris Technologies Canada et Bombardier, ainsi qu'avec des PME novatrices œuvrant dans les domaines de la fabrication de pointe, de la robotique et des systèmes maritimes. Au cours de toutes ces discussions, le secteur a fait passer un message clair : la prévisibilité et la rapidité des processus d'approvisionnement sont désormais tout aussi importantes que la livraison elle-même.

La participation du ministre Lightbound reflète un changement plus vaste dans la position du Canada en matière de défense : la mise en place d'un système d'approvisionnement qui est non seulement mieux financé, mais aussi plus rigoureux, mieux ancré dans les réalités de l'industrie et mieux à même de répondre aux besoins des Forces armées canadiennes dans les délais voulus et à l'échelle requise.

Citations

« CANSEC est l'endroit où les ambitions du Canada en matière de défense rencontrent la réalité industrielle et où nous mettons en valeur toute la force de notre base industrielle nationale. De l'aérospatiale à la construction navale en passant par la fabrication de pointe, le Canada dispose du talent et des capacités nécessaires pour livrer la marchandise. Alors que le Canada respecte ses engagements envers l'OTAN, nous nous employons à accélérer les livraisons destinées aux Forces armées canadiennes tout en renforçant nos capacités nationales grâce à la Stratégie nationale de construction navale et à la Stratégie industrielle de défense. Notre objectif est de permettre aux travailleurs canadiens, à l'innovation canadienne et à l'industrie canadienne d'être compétitifs et de réussir sur la scène mondiale. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Les faits en bref

CANSEC est le plus grand salon professionnel du secteur de la défense et de la sécurité au Canada, et est tenu chaque année à Ottawa.

L'événement rassemble des entreprises canadiennes et internationales, des représentants gouvernementaux et des responsables militaires.

Services publics et Approvisionnement Canada travaille en partenariat avec d'autres ministères fédéraux pour fournir des biens et des services liés à la défense, y compris ceux décrits dans la politique de défense du Canada. Les événements récents ont confirmé la nécessité permanente de disposer de capacités militaires modernes pour protéger et défendre notre souveraineté et nos valeurs, tant au pays qu'à l'étranger.

La Stratégie industrielle de défense du Canada est une feuille de route de plusieurs milliards de dollars qui considère la sécurité nationale et la sécurité économique comme indissociables. Elle vise à rebâtir les FAC tout en positionnant les secteurs de la défense et de l'aérospatiale comme des moteurs essentiels de la prospérité nationale.

Le document Notre Nord, fort et libre décrit la vision du gouvernement du Canada visant à moderniser l'approvisionnement en matière de défense, à renforcer la base industrielle de défense et à améliorer la préparation opérationnelle.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]