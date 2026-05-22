CAMPBELLTON, NB, le 22 mai 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public qu'il pourrait y avoir de légers ralentissements sur le pont J.C. Van Horne en raison du transport de composantes d'éoliennes pendant la période suivante :

du lundi 25 mai au vendredi 31 juillet

Afin de permettre le passage de ces composantes en toute sécurité, le pont J.C. Van Horne pourra être totalement fermé pendant une période de 15 minutes durant la nuit, ou bien en dehors des heures de pointe durant le jour. La circulation sera alors interrompue et reprendra dès que les composantes auront franchi le pont en toute sécurité.

Ces transports pourraient entraîner des perturbations sur les routes de la région. Veuillez respecter la signalisation et les instructions données par la police et les signaleurs routiers présents sur place.

Nous invitons les usagers à consulter notre site web sur le pont J.C. Van Horne, nos avis publics et notre compte X (Twitter) pour obtenir des mises à jour.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Contactez les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)