HAMILTON, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le transport actif est un mode de déplacement durable, économique et efficace. Le Fonds pour le transport actif (FTA) du gouvernement du Canada vise à construire des trottoirs, des voies cyclables et des sentiers polyvalents sûrs, connectés et pratiques, qui aideront les communautés à devenir plus actives tout en réduisant les embouteillages et les émissions de carbone.

Le gouvernement du Canada appuie la Ville de Hamilton dans ses projets visant à mettre en place plus de 150 km d'infrastructures cyclables dans le cadre de son Plan accéléré de mise en œuvre du transport actif. Un investissement fédéral de plus de 240 000 dollars permettra de financer la construction de plus de 500 mètres de nouvelles pistes cyclables et de sentiers polyvalents autour de l'avenue Victoria. Une fois achevé, le projet améliorera les liens entre la partie haute et la partie basse de la ville, ainsi qu'entre les quartiers nord de la ville et le centre-ville.

Plus précisément, cet investissement permettra de construire environ 370 mètres de piste cyclable bidirectionnelle séparée de la chaussée par une bordure préfabriquée, 120 mètres de nouveaux sentiers polyvalents, ainsi que d'installer une nouvelle signalisation et de nouveaux marquages routiers et de construire une nouvelle station de vélos en libre-service. La plupart de ces améliorations seront réalisées le long de l'avenue Victoria, entre la rue Hunter et la rue Stinson. D'autres seront réalisées sur la rue Stinson (entre l'avenue West et l'avenue Victoria).

Cet investissement de l'ATF s'ajoute au financement de 270 000 $ annoncé précédemment pour soutenir la planification et le renforcement des capacités en vue de la mise en place future d'infrastructures de transport actif à Hamilton.

Citations

« Chaque année, Hamilton accueille un plus grand nombre de personnes sur ses routes, dans son réseau de transport en commun et dans ses quartiers. En aidant davantage de résidents à se déplacer facilement et en toute sécurité à pied et à vélo, nous réduisons notre impact sur l'environnement, encourageons des modes de vie sains et facilitons les déplacements de tous au sein de notre collectivité. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans le transport actif ici à Hamilton et dans tout le pays. »

Aslam Rana, député de Hamilton-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement Canada pour le Pacifique

« Hamilton va de l'avant avec des investissements qui permettent aux résidents de se déplacer plus facilement, en toute sécurité et à un coût abordable. Étendre le réseau de pistes cyclables et de sentiers polyvalents aide à relier les quartiers, favorise des modes de vie plus sains et offre aux gens davantage d'options pour se déplacer dans notre ville. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada de s'être associé à Hamilton pour aider à accélérer ces améliorations et renforcer les options de transport actif qui permettront aux résidents de Hamilton de se déplacer facilement et efficacement. »

Andrea Horwath, mairesse de la Ville d'Hamilton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 249 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de Hamilton s'élève à 166 000 $.

Le FTA soutient des projets qui visent à construire ou à prolonger des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité à pied, à vélo, ou en ayant recours à des aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, entre autres les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, qui est la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web offre des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets situés partout au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer des emplois de qualité, d'accélérer la construction de logements et de favoriser la croissance des collectivités dans tout le pays.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan directeur de mobilité cycliste et plan accéléré de mise en œuvre du transport actif de Hamilton [en anglais seulement]

https://www.hamilton.ca/city-council/plans-strategies/master-plans-studies/hamiltons-cycling-master-plan

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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