FISHER RIVER CREE NATION, MB, le 11 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les dirigeants de la Fisher River Cree Nation et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont lancé le projet du centre culturel Red Turtle. Dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones, le gouvernement du Canada accorde 1,24 million de dollars pour la construction du centre. Le centre culturel Red Turtle sera un carrefour où les membres de la Fisher River Cree Nation se rassembleront pour apprendre et partager leurs pratiques traditionnelles en prêtant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+.

Le centre culturel Red Turtle collabora avec le Centre de guérison des Premières Nations afin de soutenir les femmes et les enfants victimes de violence conjugale et familiale. Certaines des initiatives prévues sont des cercles de guérison, des cérémonies de la pleine lune et un rassemblement annuel sur la guérison des femmes. Les programmes du centre culturel Red Turtle incluront aussi des ateliers de mieux-être axés sur les terres pour soutenir les membres de la communauté vivant avec un traumatisme intergénérationnel qui essaient de recouvrer et de consolider leurs connexions avec le mode de vie, les traditions et la langue cris.

Dans le Budget de 2021, on prévoyait 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, et répond à l'appel à la justice 2.3. Ce programme transformateur aide les Autochtones à se réapproprier leur identité et à cheminer dans leur guérison.

Investir dans les espaces culturels est essentiel pour mettre fin aux causes fondamentales de la violence envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Les communautés autochtones ont aussi souligné que les espaces centrés sur la culture sont essentiels à l'autodétermination.

« Nous sommes satisfaits de la contribution du gouvernement fédéral dans le projet du centre culturel Red Turtle. C'est un autre exemple de leur engagement en matière de réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. De nombreuses personnes et organisations, ainsi qu'un grand nombre d'Aînés des communautés. ont collaboré à l'élaboration de cette proposition pour notre communauté. Nous avons constaté la nécessité de créer un espace dans notre communauté qui peut aider les personnes à découvrir qui elles sont en tant qu'Autochtones. Le centre culturel Red Turtle aidera nos membres à redécouvrir et à améliorer leurs pratiques culturelles et leurs cérémonies traditionnelles, ce qui mènera ultimement à leur guérison. »

Chef David Crate

Fisher River Cree Nation

« Le centre culturel Red Turtle sera plus qu'un bâtiment -- ce sera un espace sécuritaire pour la guérison, l'établissement de liens et le partage. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ de la Fisher River Cree Nation et des communautés des environs auront un plus grand accès aux enseignements, aux traditions et aux cérémonies qui sont tellement essentiels au mieux-être de chacun. Nous reconnaissons le leadership des dirigeants de la Fisher River Cree Nation d'avoir pris les mesures pour faire de leur vision d'un lieu permettant d'améliorer l'apprentissage de la langue et de la culture cries ainsi que le mieux-être spirituel une réalité. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national et décrit les efforts du gouvernement du Canada, aujourd'hui et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique, qui sont responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQIA+ autochtones.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivantes;



les représentants des organisations communautaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones;



les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



les dirigeants autochtones en milieu urbain et 2ELGBTQQIA+.

