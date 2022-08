WELLINGTON, Nouvelle-Zélande, le 24 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a fait la déclaration suivante au sujet de l'arrangement portant sur la collaboration autochtone signé par le Canada et Aotearoa-Nouvelle-Zélande :

« Aux côtés d'une délégation inspirante entièrement composée de femmes autochtones, je suis honorée de signer cet arrangement portant sur la collaboration autochtone au nom du gouvernement du Canada, qui officialise l'engagement commun du Canada et d'Aotearoa-Nouvelle-Zélande à promouvoir et à faire progresser les priorités des peuples autochtones dans nos deux pays.

Depuis 2020, des représentants gouvernementaux de Services aux Autochtones Canada, de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, et de Te Puni Kōkiri (ministère du Développement Māori) ont travaillé ensemble à la rédaction de l'arrangement, en consultation avec des partenaires autochtones au Canada et les principaux dirigeants et intervenants maoris. L'arrangement fait suite à la signature, l'an dernier, de l'Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones (ACECPA) et représente une autre étape dans notre démarche commune de réconciliation.

L'arrangement, unique au Canada et en Aotearoa-Nouvelle-Zélande, s'appuie sur l'ACECPA et favorise l'établissement de relations, la collaboration et l'échange d'informations entre les peuples autochtones sur des questions de politique économique, culturelle, politique, sociale et environnementale. Grâce à la contribution des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Māoris, les idéaux, les aspirations et la vision du monde des Autochtones sont directement intégrés à l'arrangement, qui est ainsi dirigé par les Autochtones et soutenu par le gouvernement.

Au cours de la première année de cette entente, nous nous sommes engagés à nous concentrer sur les points suivants :

promouvoir la reconnaissance des droits et des responsabilités collectives des Autochtones, et poursuivre notre travail de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

faire progresser l'autodétermination en échangeant des informations et en partageant les initiatives et les meilleures pratiques;

développer et fournir des services de qualité et rapides avec, pour et par les peuples autochtones dans des domaines essentiels tels que l'éducation, les services aux familles, aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux personnes de sexe différent;

soutenir la santé et le bien-être physique, émotionnel, spirituel et mental des peuples et des communautés autochtones;

partager des données entre eux pour améliorer la visibilité des peuples autochtones dans les statistiques nationales.

À l'avenir, nous continuerons également à appuyer des approches visant à assurer la participation des Autochtones sur la place internationale, notamment aux Nations Unies, à l'Organisation de coopération et de développement économiques, à la Coopération économique Asie-Pacifique et à d'autres initiatives internationales connexes.

La signature de cet arrangement n'est qu'une étape, mais il en reste encore beaucoup d'autres à venir. Ensemble, avec les partenaires, les dirigeants et les représentants autochtones, nous continuerons à faire avancer les priorités et l'autodétermination des peuples autochtones au Canada et à Aotearoa-Nouvelle-Zélande. »

