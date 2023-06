OTTAWA, ON, le 16 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, ont annoncé que le gouvernement du Canada a rétabli l'accès au marché taïwanais pour le bœuf et les produits du bœuf canadiens pour les animaux de plus de 30 mois.

En 2003, Taïwan a imposé des restrictions à l'importation de bœuf canadien (peu importe l'âge de l'animal) après la découverte du premier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Canada. En juillet 2016, le Canada a rétabli l'accès au marché taïwanais pour le bœuf provenant d'animaux de moins de 30 mois. En 2021, l'Organisation mondiale de la santé animale a officiellement reconnu que le risque d'ESB au Canada était insignifiant.

En rétablissement son accès au marché taïwanais, le Canada peut augmenter les exportations de bœuf vers Taïwan et diversifier les marchés d'exportation dans la région de l'indopacifique, tout en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale et donnant aux consommateurs du monde un accès aux produits du bœuf de qualité.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec l'industrie des bovins et du bœuf pour maintenir l'accès aux marchés prioritaires et faire la promotion des produits canadiens dans le monde entier.

Citations

« L'expansion de nos relations commerciales dans l'Indo-Pacifique est une grande priorité pour le gouvernement du Canada, et Taïwan offre de nombreux débouchés pour le secteur canadien du bœuf. Le Canada exporte près de la moitié de sa production agricole, et grâce à sa réputation comme fournisseur de choix, nos produits de qualité sont recherchés partout dans le monde. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est une excellente nouvelle pour les éleveurs de bœufs du Canada. Cette expansion offre de nouvelles possibilités d'exportations de bœuf canadien vers Taïwan, un marché clé de la région de l'indopacifique. Notre gouvernement continuera d'ouvrir des débouchés pour les entreprises canadiennes, d'approfondir nos liens commerciaux et de stimuler notre économie. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Les faits en bref

En 2022, le Canada était le 7 e plus grand fournisseur de bœuf et de produits du bœuf de Taïwan, représentant près de 14 millions de dollars.

plus grand fournisseur de bœuf et de produits du bœuf de Taïwan, représentant près de 14 millions de dollars. En 2022, les importations mondiales de bœuf et de produits du bœuf de Taïwan se chiffraient à 1,9 milliard de dollars. Les principaux fournisseurs étant les États-Unis (1 milliard), le Paraguay (288 millions), l'Australie (280 millions) et la Nouvelle-Zélande (172 millions).

(288 millions), l'Australie (280 millions) et la Nouvelle-Zélande (172 millions). Les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes ont continué d'augmenter malgré les défis au sein du secteur. Elles ont atteint plus de 93,9 milliards de dollars en 2022, ce qui a dépassé une cible antérieure, soit d'atteindre 75 milliards de dollars en exportation agroalimentaire d'ici 2025.

