OTTAWA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le Canada continue d'appeler à la fin de la violence au Soudan et se tient aux côtés du peuple soudanais dans sa quête de paix. Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité des personnes dans la région, y compris des familles de citoyens canadiens et de résidents permanents qui ont été contraints de fuir leur domicile.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le gouvernement du Canada dispenserait des frais de demande de résidence temporaire les ressortissants étrangers qui ont fui le Soudan avec les membres de leur famille au Canada.

Les étrangers qui ont fui le Soudan avec les membres de leur famille au Canada, y compris les citoyens canadiens et les résidents permanents canadiens, pourront demander un permis de séjour temporaire sans avoir à payer les frais de traitement. Une fois arrivés au Canada, ils pourront demander un permis de travail ouvert ou un permis d'études, ainsi que la résidence permanente au titre de la catégorie familiale, le tout gratuitement. De plus amples informations sur la manière de présenter une demande sont disponibles en ligne.

Ces mesures s'ajoutent aux mesures d'immigration mises en place pour aider les résidents temporaires soudanais qui se trouvent déjà au Canada. Nous traitons également, en priorité, les demandes de résidence temporaire et permanente présentées par des personnes vivant au Soudan, et nous dispensons les Canadiens et les résidents permanents de la région de payer les frais de passeport et d'autres documents de voyage.

Citation :

« Le Canada continue d'appeler à la fin de la violence au Soudan et se tient aux côtés du peuple soudanais dans sa quête de paix. Nous restons déterminés à aider les membres des familles des Canadiens qui ont été forcés de fuir cette violence à rester ensemble et à trouver la sécurité au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents qui ont fui le Soudan pourront demander un permis de travail ou d'études ouvert s'ils arrivent avant le 15 juillet 2023. S'ils souhaitent rester au Canada de façon permanente, ils pourront également présenter une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial, sans frais.

Les clients qui ont été évacués par le Canada ou ses partenaires doivent fournir une preuve d'admissibilité, et ceux qui sont partis d'eux-mêmes doivent prouver qu'ils sont membres de la famille immédiate d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, et fournir une preuve qu'ils se trouvaient ensemble au Soudan avant le 15 avril 2023.

Les personnes éligibles sont les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens ou des résidents permanents canadiens qui répondent à la définition de membre de la famille dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Plus précisément, il s'agit :

de l'époux ou du conjoint de fait d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent;



d'un enfant à charge d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent ou de son époux ou conjoint de fait;



de l'enfant à charge d'un enfant à charge.

Les personnes qui demandent à venir au Canada restent soumises à toutes les autres exigences législatives en matière d'admissibilité et de recevabilité.





