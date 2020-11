OTTAWA, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada cherche à rétablir les relations de nation à nation, entre la Couronne et les Inuits et de gouvernement à gouvernement avec les Autochtones en les aidant à réaliser leurs visions de l'autodétermination. Ce travail est en grande partie rendu possible dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé qu'au cours du présent exercice, le Canada avait versé un peu plus de 4 millions de dollars à 10 groupes autochtones de l'Ontario dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. La ministre Bennett a rencontré virtuellement le conseil de Mushkegowuk, l'un des bénéficiaires du financement, pour en savoir plus sur le travail entrepris par sa nation et sur ses priorités et besoins uniques. Le financement accordé cette année permettra au conseil de Mushkegowuk de continuer à élaborer une approche collective pour toutes ses Premières Nations membres afin de reconstruire la Nation omushkego et de renforcer sa gouvernance et les capacités de ses institutions.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a prévu 100 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter les efforts des groupes autochtones en vue de trouver leurs propres moyens de reconstruire leurs nations. Ce programme constitue une étape importante pour aider les groupes autochtones à reconstruire leurs structures de gouvernance pour parvenir à l'autodétermination.

Au cours des trois dernières années, depuis l'annonce du budget de 2018, les groupes et les communautés autochtones de l'Ontario ont reçu environ 10 millions de dollars du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones de l'Ontario pour faire progresser la réconciliation et de collaborer avec les communautés pour réaliser leurs visions de l'autodétermination.

Citations

« Il y a plus de 115 ans, la Couronne est venue nous voir avec un traité. Ce traité montrait qu'elle nous reconnaissait comme une nation souveraine. Nous sommes toujours une nation souveraine et ce processus de reconstruction de la nation signifie seulement que nous affirmerons et réclamerons notre souveraineté en tant qu'Omushkegowuk Ininiwuk/ le peuple qui englobera le territoire Mushkegowuk Aski/. »

Jonathan Solomon

Grand chef du conseil de Mushkegowuk

« Le gouvernement du Canada fait son bout de chemin dans la réconciliation avec les Autochtones et reste déterminé à aider les communautés autochtones en Ontario et dans l'ensemble du pays à trouver des moyens de reconstruire leurs nations. Meegwetch au conseil de Mushkegowuk de nous avoir fait part du travail qu'il a accompli pour reconstruire sa nation selon ses priorités. Tous les fonds octroyés aux quatre coins de l'Ontario accéléreront les progrès vers l'autodétermination en donnant accès aux ressources nécessaires à la reconstruction des nations et à la création d'une gouvernance qu'auront choisie vos communautés. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé aux groupes autochtones de commencer à se reconstruire en tant que nations.

L'aide aux groupes autochtones pour reconstruire leurs nations est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars pendant une période de cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Les dix groupes autochtones de l' Ontario qui recevront un financement pour la reconstruction de leur nation en 2020-2021 sont les Algonquins de l' Ontario , le Grand conseil du Traité no 3, l'Alliance des Premières Nations indépendantes, la Matawa First Nations Management, la Nation des Mississauga , le conseil de Mushkegowuk, la Nation nishnawbe-aski, les Premières Nations visées par le Traité no 5 ( Ontario ), les Waawiidaamaagewin visés par le traité Robinson-Huron et le conseil tribal Wabun.

