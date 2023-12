GATINEAU, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - À la lumière de sa réflexion sur l'accord conclu à la COP28 et le rôle joué par le Canada lors de cette importante réunion mondiale, l'honorable Steven Guilbeault a fait la déclaration suivante.

« Le Canada et près de 200 autres pays ont conclu un accord historique sur le bilan mondial à la COP28, qui prévoit des mesures ambitieuses et du soutien international pour réduire la pollution causée par les gaz à effet de serre, et qui nous place sur la voie d'un avenir plus sécuritaire et plus durable.

« Notre équipe a travaillé d'arrache-pied sur le terrain pour arriver à un consensus sur un texte définitif amélioré derrière lequel tous les pays ont pu se rallier. Avec l'aide d'une délégation canadienne diversifiée, nous sommes restés fidèles à nos valeurs profondes, y compris les droits de la personne, les droits des peuples autochtones, l'égalité des genres et l'intégrité environnementale. Le Pavillon du Canada à la COP28 a mis en évidence l'approche pancanadienne à l'égard de l'action climatique. Il s'agissait d'une véritable plaque tournante pour les partenaires et les acteurs clés, et elle a été une plateforme où les voix des jeunes et des Autochtones ont pu être entendues par le monde entier. Pendant deux semaines, le Pavillon du Canada a accueilli plus de 70 séances organisées par des représentants autochtones, des jeunes, des provinces et territoires, des administrations municipales, des membres de la société civile, des entreprises et des organisations non gouvernementales.

« L'accord final nous offre la chance de continuer de nous battre pour atteindre nos objectifs climatiques. Il s'agit d'une promesse prise par tous les pays de travailler ensemble pour limiter à 1,5 °C le réchauffement de notre planète, car c'est ce que la science nous dicte de faire pour éviter les pires répercussions des changements climatiques. J'ai participé à toutes les COP depuis la toute première. Aujourd'hui, je suis empli d'optimisme, car je vois cet accord comme une démarche collective pour protéger les populations et la planète.

« La COP28 appelle à travailler à l'atteinte d'objectifs sans précédent visant à tripler les capacités d'énergie renouvelable et à doubler l'efficacité énergétique, et pour la toute première fois, nous avons obtenu un consensus historique pour nous éloigner des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques.

« Le développement d'une énergie plus propre et moins polluante nous donnera l'occasion d'assurer un avenir plus sûr et plus abordable. Pour ce faire, nous devons nous attaquer aux émissions de méthane et mettre fin aux subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Ces deux mesures climatiques précises sont mises en évidence dans l'accord définitif et sont des domaines dans lesquels le Canada agit au moyen de politiques intérieures exemplaires à l'échelle mondiale. Le Canada est également le premier pays à s'engager à imposer un plafond et à réduire la quantité permise de pollution par les gaz à effet de serre provenant de son secteur pétrolier et gazier, ce qui contribuera à créer des emplois bien rémunérés dans une économie axée sur l'énergie propre.

« Le Canada soutient depuis longtemps que la nature est notre plus grande alliée dans la lutte contre la crise climatique. Un an après avoir accueilli la COP15, le Canada a réussi à faire reconnaître que les mesures relatives au climat et à la biodiversité renforcent mutuellement des objectifs compris dans le texte.

« L'atteinte de nos objectifs climatiques est une question de survie pour plusieurs des pays et des communautés les plus vulnérables. C'est pourquoi le Canada a insisté et est satisfait de l'adoption du tout nouveau fonds pour faire face aux pertes et dommages causés par les changements climatiques. Notre contribution de 16 millions de dollars et celle des autres premiers contributeurs aideront à mettre le fonds en place et à le faire fonctionner au cours des prochains mois.

« La COP28 a envoyé un signal fort pour faire de l'adaptation aux changements climatiques une priorité mondiale. Le Canada continuera de soutenir les efforts d'adaptation ambitieux, tant au pays, dans le cadre de sa Stratégie nationale d'adaptation, qu'à l'échelle internationale, par ses contributions au financement de l'adaptation aux changements climatiques.

« Le Canada se réjouit de la reconnaissance des droits des travailleurs dans l'accord définitif. Cet énoncé aidera les pays à mettre en place des économies à faibles émissions de carbone équitables et inclusives pour l'avenir.

« Chaque secteur et chaque Canadien a un rôle à jouer pour aider à tracer la voie vers un avenir à faibles émissions de carbone, avec des écosystèmes plus sains, un air plus propre et des emplois bien rémunérés. »

