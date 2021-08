VANCOUVER-SUD, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent pour répondre aux besoins des collectivités, améliorer la qualité de vie et soutenir la relance économique après la pandémie.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et son honneur Kennedy Stewart, maire de Vancouver, ont annoncé leur soutien à un nouveau centre pour personnes âgées afin de répondre aux besoins croissants du quartier pour une installation dédiée aux programmes communautaires, culturels et récréatifs pour cette clientèle à Vancouver-Sud.

Le nouveau centre pour personnes âgées d'environ 10 000 pieds carrés maximisera la programmation et sera adjacent au Centre communautaire Sunset déjà existant. La nouvelle installation comprendra des salles polyvalentes, deux salles d'activités, une salle d'entraînement, une cuisine commerciale, une aire d'accueil, un café, un coin salon, ainsi que des espaces extérieurs pour la marche, le jardinage et les regroupements. Le centre comprendra également des espaces de soutien tels que des bureaux, une réception, un entreposage, des toilettes et des salles de service. Cette nouvelle installation accueillera des personnes âgées de tous âges, avec un large éventail d'intérêts, de capacités, de cultures et de langues.

Le gouvernement du Canada a approuvé en principe un investissement de plus de 5,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le financement fédéral dépend d'un accord de contribution signé par les deux parties. La Ville de Vancouver fournit 4 millions de dollars dans le projet.

« Vancouver-Sud est un quartier animé avec une riche histoire dans les secteurs de Sunset et du marché Punjabi. Avec notre population vieillissante, il est important que les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives évoluent pour répondre aux besoins de nos parents, grands-parents et voisins. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce centre, qui offrira aux aînés de Vancouver-Sud et des collectivités avoisinantes des programmes sociaux et culturels de qualité favorisant un mode de vie sain et inclusif, ce qui renforcera les liens communautaires dans notre coin de Vancouver. Ce projet représente le meilleur de notre quartier et est un élément clé pour rendre Vancouver-Sud plus accueillant, accessible et inclusif. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre communautaire Sunset est depuis longtemps une plaque tournante permettant aux résidents locaux d'établir des liens intergénérationnels et d'explorer la diversité culturelle de Vancouver-Sud. C'est pourquoi je suis si heureux que, grâce au leadership inébranlable du ministre Sajjan et à la défense des intérêts des personnes âgées de la région, la ville de Vancouver et le gouvernement du Canada s'associent pour mettre en place cette nouvelle infrastructure sociale si nécessaire. Alors que nous sortons de la pandémie de COVID-19, des centres comme celui-ci contribueront à renforcer notre résilience et à favoriser les liens dont nous avons besoin pour renforcer le tissu culturel de Vancouver. »

Son honneur Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . 25,3 milliards de dollars de ce financement appuient l'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

