TORONTO, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Le 31 octobre et le 1er novembre, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a accueilli des ministres et des partenaires clés à l'occasion de la neuvième réunion ministérielle sur l'action climatique (MoCA9) à Toronto, en Ontario. Cette réunion a pour objectif de faire avancer les discussions sur l'action climatique à l'approche de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) qui aura lieu à Belém, au Brésil, plus tard ce mois-ci. La MoCA9, qui s'est tenue à la suite de la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, a donné l'occasion au Canada de démontrer son leadership continu dans la lutte contre les changements climatiques grâce à la coopération internationale.

Les MoCA sont convoquées conjointement par le Canada, la Chine et l'Union européenne afin de faire progresser les mesures de lutte contre les changements climatiques menées dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l'Accord de Paris. À MoCA9, les discussions ont porté sur la mobilisation du financement de la lutte contre les changements climatiques et la facilitation de la transition vers des économies résilientes à faibles émissions de carbone, la mise en œuvre de solutions concrètes pour lutter contre les changements climatiques par la prise de mesures collectives énergiques, ainsi que les moyens d'améliorer les résultats en vue de la COP30.

Travailler avec des partenaires internationaux sur l'action climatique contribue à un avenir durable à faibles émissions de carbone et résilient face aux changements climatiques pour les Canadiens, ainsi que pour les citoyens du monde entier. Cela contribue également à la réalisation des objectifs communs de croissance économique et de création d'emplois dans l'économie carboneutre émergente.

Le Canada s'engage pleinement à créer une économie à faibles émissions de carbone - ce n'est pas seulement essentiel pour le bien du climat mondial; il s'agit aussi d'une exigence fondamentale à la création d'économies sûres, concurrentielles et résilientes. Au moyen de la MoCA9, le Canada a renforcé sa détermination à faire preuve de leadership dans le cadre des efforts internationaux collaboratifs visant à mettre en œuvre l'Accord de Paris et une action climatique mondiale ambitieuse.

« Le monde effectue la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et le Canada est fin prêt. Nos entreprises et nos industries sont bien placées pour saisir les occasions qui créent des emplois, soutiennent l'abordabilité et renforcent la résilience face aux changements climatiques. Réduire la pollution par le carbone est à la fois économiquement judicieux et de la saine gestion - qui protège les Canadiens et leurs foyers et qui offre des possibilités de transition vers des énergies propres afin de bâtir un Canada plus fort, plus durable et plus concurrentiel. Travailler avec des partenaires mondiaux sur ces initiatives nous permet de mettre en œuvre des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui nous mèneront vers un avenir plus propre et plus vert. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

La 30 e Conférence annuelle des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP30, se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil.

Conférence annuelle des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP30, se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil. Depuis 2015, le Canada a octroyé plus de 8,7 milliards de dollars en financement destinée à la lutte contre les changements climatiques, toutes sources confondues. Ces fonds contribuent aux efforts déployés visant à atteindre l'objectif collectif de 100 milliards de dollars américains visé dans l'Accord de Paris.

