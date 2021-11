Les résultats de l'opération comprennent la détection d'engins interdits, le défaut de tenir un registre des prises, le marquage incorrect des navires et la conservation illégale de saumons. En tout, l'opération a permis de détecter 42 infractions, dont 25 sont considérées comme des infractions graves aux mesures d'organisations régionales de gestion des pêches qui feront l'objet d'une enquête et seront traitées par les États du pavillon concernés, lorsque cela est justifié.

En plus d'appuyer le Bertholf, l'aéronef du Canada a détecté et recueilli des éléments de preuve d'activités d'enlèvement d'ailerons de requins et de déversement de déchets dans le Pacifique.

L'opération s'inscrit dans le cadre du rôle plus large du Canada visant à aider à protéger les moyens de subsistance, les stocks de poissons, et les écosystèmes marins du Canada, en collaborant avec d'autres pays et des organisations non gouvernementales, pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à l'échelle de la planète, et à mieux comprendre les préjudices que peuvent subir les stocks de poissons migratoires, comme le thon et le saumon du Pacifique.

Depuis plusieurs années, l'opération North Pacific Guard est l'occasion pour les partenaires internationaux de l'application de la loi des nations du Pacifique de détecter et de dissuader conjointement la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en haute mer, et d'assurer le respect des lois internationales au moyen des plus récentes technologies et des pratiques exemplaires en matière d'application de la loi, y compris le Programme canadien de détection des navires sombres.

Les opérations conjointes comme celle-ci sont essentielles pour surveiller les activités des flottes et le respect des ententes internationales, comme l'interdiction des Nations Unies d'utiliser des filets dérivants en haute mer, ainsi que des mesures de conservation prises par les organisations régionales de gestion des pêches.

L'opération North Pacific Guard était appuyée par le nouvel aéronef de patrouille Dash-8 de Pêches et Océans Canada, et guidée par la coopération en matière de renseignement de Global Fishing Watch, du ministère de la Défense nationale du Canada, du District 17 de la Garde côtière des États-Unis, et du personnel du Centre des opérations de la sûreté maritime du Canada.

Citations

« La pêche illicite, non déclarée et non réglementée sape la réglementation internationale et l'intendance d'espèces océaniques essentielles. Elle trompe des millions de personnes vivant dans les communautés côtières sur leurs revenus durement gagnés, et cause de graves dommages à nos écosystèmes marins. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires fédéraux, internationaux et non gouvernementaux, pour lutter contre ces pratiques nuisibles. Ensemble, nous protégerons nos eaux et les moyens de subsistance des pêcheurs qui travaillent dur et respectueux des lois, au pays et dans le monde entier. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée contribue de manière importante au déclin des stocks de poissons et à la destruction de l'écosystème marin partout sur la planète.

On estime que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée représente environ 30 p. cent de l'ensemble des activités de pêche dans le monde - ce qui équivaut pour l'économie mondiale jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons et à un coût de 23 milliards de dollars par année.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée mine les moyens de subsistance des pêcheurs légitimes du monde entier. Elle nuit à la sécurité alimentaire, aux droits de la personne et à la stabilité économique de millions de personnes vivant dans les collectivités côtières, y compris au Canada.

Le Canada collabore avec plusieurs pays partenaires et organisations non gouvernementales pour lutter contre ces problèmes de pêche illicite dans le monde et appuyer une pêche légitime et durable.

Il y a plus de 1 300 navires actuellement immatriculés pour la pêche en haute mer dans le Pacifique Nord .

. Le Canada travaille en collaboration avec la Commission des pêches du Pacifique Nord , la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord , la Commission interaméricaine du thon des tropiques et la Commission des pêches du Pacifique Centre-Ouest pour promouvoir des politiques de pêche durable et des mesures de gestion énergiques, en plus de s'assurer que les opérations de pêche en haute mer couvertes par ces organisations sont durables.

