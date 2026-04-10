LONGUEUIL, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le Canada célèbre aujourd'hui le retour de l'équipage d'Artemis II. Après avoir passé près de 10 jours à bord de la capsule Orion, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen et ses coéquipiers de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch ont amerri en toute sécurité dans le Pacifique au large de San Diego à 20h 07 (HE).

La présence de Jeremy Hansen parmi l'équipage d'Artemis II a permis à des Canadiens d'un océan à l'autre de se sentir proches de cette mission historique. L'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons a aussi joué un rôle essentiel au sol : au poste de capcom d'Artemis, elle a guidé l'équipage depuis le centre de contrôle tout au long de leur voyage.

La participation directe de deux astronautes de l'ASC à Artemis II met en lumière les compétences du corps des astronautes canadiens et la solide expertise de notre pays dans le domaine spatial. Leur présence est le fruit de très nombreuses années d'investissements et de contributions du Canada, preuve de l'importance du savoir-faire canadien dans le domaine de l'exploration spatiale. Elle nous rappelle aussi le rôle essentiel que notre pays continuera de jouer pour franchir de nouvelles frontières dans l'exploration habitée de l'espace lointain.

Citations

« Avec Artemis II, le Canada marque une page d'histoire. Jeremy Hansen est le tout premier Canadien à avoir participé à une mission d'exploration de la Lune. Aboutissement de dizaines d'années de décisions visionnaires, d'ingéniosité et d'investissements stratégiques de notre pays dans le secteur spatial canadien, son exploit sera une source d'inspiration pour des générations à venir. Jeremy Hansen incarne le talent et l'ambition de nombreux Canadiens, et ouvre la porte à de nouvelles perspectives pour notre économie et la prochaine génération d'explorateurs. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La mission Artemis II est terminée, mais nous en ressortons avec de nouvelles connaissances, une confiance renouvelée et la conviction que le Canada a sa place à l'avant-garde de l'exploration spatiale habitée. Les Canadiens peuvent être très fiers de l'astronaute de l'ASC le colonel Jeremy Hansen, qui s'est rendu plus loin dans l'espace que quiconque avant lui, et de l'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons, qui a guidé l'équipage avec brio depuis le centre de contrôle de mission. Leur leadership, leur détermination et leur courage ont inspiré tout le pays. Ils ont incarné le meilleur de nous-mêmes. »

- Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

« Artemis II a été pour moi une expérience exceptionnelle, marquante et magnifique, mais aussi une leçon d'humilité. Ce fut un honneur de représenter le Canada dans cette mission. Je serai éternellement reconnaissant à tous les Canadiens et Canadiennes qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette mission historique une réalité. »

- Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Entre le 1 er et le 10 avril, l'équipage : a fait deux fois le tour de la Terre; a voyagé pendant quatre jours pour se rendre jusqu'à la Lune; a survolé la Lune; est allé plus loin dans l'espace que tout autre équipage avant lui; a observé des régions de la Lune sur lesquelles aucun autre astronaute n'avait posé les yeux avant; a réalisé une série d'activités scientifiques destinées à faire avancer le domaine de l'exploration spatiale habitée; a atteint 35 fois la vitesse du son au moment de la rentrée atmosphérique; a parcouru un total de plus de 1,1 million de kilomètres.

et le 10 avril, l'équipage : La population canadienne a eu la chance de suivre de près et de « vivre » la mission Artemis II grâce à diverses activités, dont trois vidéocommunications en direct avec Jeremy Hansen, des nouvelles quotidiennes et des publications dans les médias sociaux.

Premier vol d'essai habité de la campagne Artemis, la mission Artemis II a permis à l'équipage de mettre à l'épreuve les systèmes du vaisseau spatial Orion. Elle jette les bases des futures missions habitées sur la Lune et, un jour, sur Mars.

La place du Canada dans la mission Artemis II a été le fruit de dizaines d'années de contributions et d'investissements stratégiques, notamment en robotique spatiale, et témoigne du caractère indispensable du savoir-faire canadien dans le domaine de l'exploration spatiale.

À ce jour, après Artemis II, 10 astronautes de l'ASC ont effectué un total de 18 missions spatiales.

Informations supplémentaires

Artemis II : Destination Lune

Biographie de l'astronaute Jeremy Hansen

Trousse d'information - mission Artemis II

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]