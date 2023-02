VANCOUVER, BC, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Les océans jouent un rôle essentiel dans la vie des gens partout dans le monde. Pour promouvoir la durabilité à long terme de l'océan mondial, et faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier de nos ressources marines, la communauté mondiale doit travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques, et s'attaquer à la perte de biodiversité qui touche les écosystèmes océaniques.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ont célébré la conclusion fructueuse du Forum du leadership au cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5). Les ministres ont publié une déclaration des présidents, qui reconnaît la nécessité d'une action internationale et d'un partenariat accrus avec les peuples autochtones, afin de faire progresser notre objectif commun visant à protéger notre océan et nos écosystèmes marins.

Au cours du Forum du leadership, les ministres, aux côtés de représentants des gouvernements et de dirigeants d'organisations autochtones, environnementales, philanthropiques, universitaires et privées, de représentants de l'industrie et de jeunes professionnels, ont discuté des résultats obtenus durant IMPAC5. Les participants ont souligné l'importance de la coopération mondiale pour atteindre les cibles de conservation marine, et ont mis l'accent sur le rôle essentiel des efforts de conservation dirigés par les Autochtones. Les participants ont également abordé la nécessité d'accroître la protection de la biodiversité en ayant recours aux aires marines protégées, et ont souligné le rôle du financement de la conservation marine dans la réalisation des engagements communs, y compris les objectifs ambitieux du Canada en matière de conservation, visant à conserver 30 pour cent de ses océans d'ici 2030.

Le Forum du leadership fait suite à une semaine remplie de discussions productives, de présentations engageantes et de discours inspirants. Tout au long de IMPAC5, le gouvernement du Canada et ses partenaires ont annoncé plusieurs initiatives importantes qui contribueront à faire progresser la santé et la protection de nos océans. Il s'agit notamment des initiatives suivantes :

Le Canada tient à remercier une fois de plus les Premières Nations hôtes - xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh) - la Province de la Colombie-Britannique, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et la Société pour la nature et les parcs du Canada pour leur partenariat, qui a fait du congrès IMPAC5 et du Forum du leadership un véritable succès. Le Congrès et le Forum du leadership ont été l'occasion de tenir des discussions approfondies et inspirantes sur la manière de relever les défis urgents, auxquels sont confrontés nos océans, et ont tracé la voie à suivre pour la collaboration continue nécessaire pour atteindre nos cibles mondiales en matière de conservation marine.

« Le monde doit prendre des mesures immédiates pour protéger nos écosystèmes océaniques et marins. Au cours du Forum du leadership, j'ai rencontré des partenaires du monde entier et j'ai clairement indiqué que nous devons être à fond si nous voulons atteindre nos objectifs communs de conservation, inverser la perte de biodiversité océanique, et restaurer la fonction de l'océan en tant que puits de carbone. J'ai été encouragée par le soutien de toutes les personnes concernées et j'ai hâte que le gouvernement du Canada continue de faire preuve de leadership dans la protection de nos océans. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Canada, délimité par trois océans, est tout à fait conscient que la santé mondiale dépend de la santé des océans. J'ai été honoré d'être entouré de tant de personnes passionnées du monde entier lors du Forum du leadership à IMPAC5, qui se soucient profondément de l'océan, et comprennent notre devoir de transmettre ces magnifiques eaux intactes aux générations futures de gardiens de l'océan. Le gouvernement du Canada s'est engagé à continuer de travailler avec les gouvernements et les organisations autochtones, ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le cadre de notre objectif commun de protéger 30 pour cent des océans du Canada dans un système d'aires marines protégées gérées efficacement. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

IMPAC5 est le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, un forum mondial qui réunit des professionnels de la conservation des océans et des hauts fonctionnaires, dans le but d'informer, d'inspirer et d'agir au sujet des aires marines protégées.

IMPAC5 a été approuvé en tant qu'événement officiel de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie de l'océan), coordonnée et dirigée par la Commission océanographique intergouvernementale ( COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Le Canada s'est engagé à protéger 30 p. 100 de ses océans d'ici 2030, un objectif que les dirigeants internationaux se sont engagés à atteindre dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, négocié avec succès lors de la quinzième Conférence des parties (CdP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, à Montréal, en décembre 2022.

s'est engagé à protéger 30 p. 100 de ses océans d'ici 2030, un objectif que les dirigeants internationaux se sont engagés à atteindre dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, négocié avec succès lors de la quinzième Conférence des parties (CdP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, à Montréal, en décembre 2022. Les aires marines protégées (AMP) et d'autres désignations, telles que les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) et les aires protégées et de conservation autochtones (APCA), font partie des outils les plus efficaces pour protéger et restaurer la santé des océans. À ce jour, 52 pays et territoires ont protégé au moins 10 p. 100 de leurs aires marines et, selon des estimations, une proportion de 7,65 p. 100 de l'océan mondial est couverte par des aires marines protégées.

Liens connexes

