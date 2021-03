OTTAWA, ON, le 16 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à la reconstruction de la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones en appuyant la réalisation de leur droit à l'autodétermination. Le Programme de reconstruction des nations est un élément clé de ce travail.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le conseil tribal Wabun recevra 190 875 $ cette année dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le financement aidera le conseil tribal Wabun à élaborer et à mettre en œuvre un plan stratégique qui lui permettra d'accroître ses capacités et répondra aux besoins et aux priorités des cinq communautés des Premières Nations qu'il représente. Le conseil tribal Wabun participera également à des activités de sensibilisation communautaire et poursuivra ses efforts en vue de renforcer des institutions pertinentes et adaptées à la culture.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a investi 100 millions de dollars pendant cinq ans pour faciliter les efforts des groupes autochtones en vue de la reconstruction de leurs nations. Le programme constitue une étape importante pour aider les groupes autochtones à rebâtir leurs structures de gouvernance et à progresser sur la voie de l'autodétermination.

En novembre 2020, la ministre Bennett a annoncé qu'au cours du présent exercice, le Canada avait versé plus de 4,6 millions de dollars à 10 groupes autochtones en Ontario dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones en Ontario pour faire progresser la réconciliation et il continuera de collaborer avec les communautés afin qu'elles réalisent leur vision de l'autodétermination.

Citations

« Les communautés du conseil tribal de Wabun sont heureuses de s'engager dans ce parcours d'édification de la nation. Le comité de gouvernance ancestral est doté d'un mandat évolutif qui est fortement axé sur les plans de mobilisation communautaire afin d'assurer un taux élevé de participation dans tous les groupes démographiques, y compris les membres qui vivent loin de leurs terres ancestrales. Nous sommes impatients d'élaborer un plan stratégique à long terme qui reposera sur le concept aniishinaabe de "Biscaabiaan - regarder en arrière pour aller de l'avant". Une meilleure compréhension de notre culture, de nos traditions et de nos valeurs, accompagnée d'une solide mobilisation communautaire, contribuera à façonner nos nations pour les prochaines générations. »

Communautés du conseil tribal Wabun

« Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les groupes autochtones comme le conseil tribal Wabun qui reconstruisent et revitalisent leur nation d'une manière qui appuie leur vision de l'autodétermination. L'accent mis par le conseil tribal Wabun sur le renforcement de ses capacités et la sensibilisation communautaire sont des étapes importantes sur son parcours en vue de rebâtir sa nation en fonction des priorités communes des communautés qu'il représente et de leurs citoyens. »

Marc G. Serré,

Député de Nickel Belt

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à reconstruire leurs nations.

L'aide aux groupes autochtones pour reconstruire leurs nations est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars pendant cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Les dix groupes autochtones de l' Ontario qui recevront un financement pour la reconstruction de leur nation en 2020-2021 sont les Algonquins de l' Ontario , le Grand conseil du Traité n o 3, l'Alliance des Premières Nations indépendantes, la Matawa First Nations Management, la Nation des Mississauga , le conseil de Mushkegowuk, la Nation Nishnawbe-aski, les Premières Nations visées par le Traité n o 5 ( Ontario ), les Waawiidaamaagewin visés par le traité Robinson-Huron et le conseil tribal Wabun.

qui recevront un financement pour la reconstruction de leur nation en 2020-2021 sont les Algonquins de l' , le Grand conseil du Traité n 3, l'Alliance des Premières Nations indépendantes, la Matawa First Nations Management, la Nation des , le conseil de Mushkegowuk, la Nation Nishnawbe-aski, les Premières Nations visées par le Traité n 5 ( ), les Waawiidaamaagewin visés par le traité Robinson-Huron et le conseil tribal Wabun. Le conseil tribal Wabun représente cinq communautés des Premières Nations, soit Brunswick House, les Ojibway de Chapleau , Flying Post, Matachewan et Mattagami.

