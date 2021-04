QUÉBEC, le 15 avril 2021 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Le gouvernement du Canada cherche à rétablir les relations de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones en supportant leur droit à l'autodétermination. Ce travail est en grande partie rendu possible dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le Canada versait 1,5 million de dollars à quatre groupes autochtones du Québec dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. La ministre Bennett a rencontré virtuellement le Conseil tribal Mamuitun pour en savoir plus sur le travail entrepris par les communautés innues membres sur leurs priorités et leurs besoins uniques. Le financement accordé pour l'année fiscale 2020-2021 permettra au Conseil tribal Mamuitun de continuer à favoriser les communications dans les communautés innues du Québec dans le cadre de son projet Aishkat Innuat. Le Conseil tribal Mamuitun s'efforce de mobiliser ses communautés membres de même que ses citoyens pour qu'ils participent à la reconstruction de la Nation Innue et à la mise en œuvre des conclusions du premier forum Aishkat, et qu'ils poursuivent le Programme de jeunes ambassadeurs Aishkat ainsi que la mise à jour du cadre de gouvernance de ses communautés.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a prévu 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les efforts des groupes autochtones visant à rebâtir leurs structures de gouvernance et à reconstituer leurs nations. Ces trois dernières années, depuis l'annonce du budget de 2018, des communautés et des groupes autochtones au Québec ont reçu plus de 5,3 millions de dollars en financement dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones du Québec pour faire progresser la réconciliation et faire valoir leur droit à l'autodétermination.

Citations

« Soutenir les communautés autochtones, au Québec, qui revitalisent leurs nations et s'efforcent de réaliser leur vision de l'autodétermination, fait partie de notre chemin commun vers la réconciliation. En se réunissant et en collaborant à leur vision commune de reconstruction de la Nation Innue au Québec, le Conseil tribal Mamuitun crée un avenir plus fort pour ses membres qui est bien implanté dans leur culture, leur langue et leurs valeurs. Des nations fortes et autonomes dotées des moyens et des capacités de se gouverner efficacement seront synonymes d'un avenir plus sain, plus durable et plus prospère pour leurs citoyens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« À l'issue de ce premier forum Aishkat, force est de constater que la question de l'autodétermination de la Nation Innue interpelle à tous les niveaux. Nous réalisons ensemble qu'il est possible et motivant de remettre en question nos cadres de gouvernance pour les transformer à notre image, en construisant l'avenir sur les bases d'une autonomie renouvelée. »

Robin St-Onge, directeur général, Conseil tribal Mamuitun

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstruire en tant que nations.

Soutenir les groupes autochtones dans leur reconstruction est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Les quatre groupes autochtones du Québec qui recevront du financement en vue de la reconstruction des nations pour 2020-2021 sont : le Conseil de la Nation Atikamekw-Atikamekw SIPI, le Conseil tribal Mamuitun, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et la Société Makivik.

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Contributions pour appuyer le Programme de reconstruction des nations

Forum Aishkat

