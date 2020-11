OTTAWA, ON, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à rebâtir la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement entre le Canada et les Autochtones en appuyant la réalisation de leur vision de l'autodétermination. Le Programme de reconstruction des nations constitue un des éléments essentiels de cet exercice.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le Canada avait versé 120 000 $ au cours du présent exercice à la Nation des Mississauga dans le cadre du Programme de reconstruction des nations, afin d'appuyer ses efforts en vue de l'autodétermination.

Le financement aidera les six communautés qui composent la Nation des Mississauga à travailler ensemble pour établir une structure de gouvernance traditionnelle où se reflétera leur vision commune et leur approche collective du statut de nation. En s'unissant sous la même voix et en élaborant un plan stratégique, la Nation des Mississauga continue de progresser afin de mobiliser ses citoyens et de fournir des services de qualité qui répondent à leurs besoins.

La Nation des Mississauga regroupe six communautés, à savoir les Mississauga de New Credit, les Mississauga d'Alderville, les Mississauga de Scugog Island, la Première Nation Mississauga, la Première Nation de Curve Lake et la Première Nation de Hiawatha. Depuis 2018, la Nation des Mississauga a reçu un financement de 768 900 $ au titre du Programme de reconstruction des nations.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pendant une période de cinq ans afin de financer des activités qui faciliteront les efforts des groupes en vue de la reconstruction de leurs nations. Le Programme constitue une étape importante pour aider les groupes autochtones à rebâtir leurs structures de gouvernance et à progresser sur la voie de l'autodétermination.

Plus tôt ce mois-ci, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé qu'au cours du présent exercice, le Canada avait versé un peu plus de 4 millions de dollars à 10 groupes autochtones en Ontario dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones en Ontario pour faire progresser la réconciliation et il continuera de collaborer avec les communautés pour qu'elles réalisent leurs visions de l'autodétermination.

Citations

« L'édification collective d'une nation est une entreprise de grande envergure qui implique un processus itératif de plusieurs années pour nos citoyens. Après plus de 150 ans de séparation forcée, la Nation des Mississauga est heureuse de se présenter à nouveau comme une entité collective. Nos communautés n'auront pas à se réapproprier leur culture toutes seules, et en travaillant à l'unisson en tant que nation, elles sortiront plus fortes et plus solidaires de notre vision, grâce à la gouvernance collective. Nous sommes très heureux du renouveau de la Nation des Mississauga et de la perspective de travailler ensemble sur des questions d'importance commune pour nos communautés. Lorsque nous aurons bouclé la boucle, nous vivrons la vie que le Créateur nous a destinée. »

Chefs de la Nation des Mississauga

« Appuyer les efforts que déploie la Nation des Mississauga pour revitaliser sa nation et réaliser sa vision de l'autodétermination est un élément central du travail que nous faisons ensemble pour reconstruire notre relation de nation à nation. En se réunissant et en travaillant ensemble à élaborer une vision commune de ce que signifie pour elles le statut de nation, les communautés de la Nation des Mississauga donnent à leurs membres un avenir meilleur où prédomineront l'histoire, la culture, la langue et les valeurs qu'ils ont en commun. »

Gary Anandasangaree, député

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé aux groupes autochtones de commencer à se reconstruire en tant que nations.

L'aide aux groupes autochtones pour reconstruire leurs nations est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars pendant une période de cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Les dix groupes autochtones de l' Ontario qui recevront un financement pour la reconstruction de leur nation en 2020-2021 sont les Algonquins de l' Ontario , le Grand conseil du Traité no 3, l'Alliance des Premières Nations indépendantes, la Matawa First Nations Management, la Nation des Mississauga , le conseil de Mushkegowuk, la Nation nishnawbe-aski, les Premières Nations visées par le Traité no 5 ( Ontario ), les Waawiidaamaagewin visés par le traité Robinson-Huron et le conseil tribal Wabun.

Liens connexes

Le Canada contribue aux efforts de reconstruction des groupes autochtones en Ontario

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Modalités du Programme de reconstruction des nations autochtones

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter : @CouronneAutoch

Facebook : @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Gillian Hanson, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002 ; Relations avec les médias : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca