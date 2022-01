Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

PREMIÈRE NATION DAKOTA TIPI, MB, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

La découverte de tombes non marquées sur les sites d'anciens pensionnats partout au Canada est un rappel tragique des abus subis par les enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchés dans le cadre des efforts visant à réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables des séquelles des pensionnats.

Le projet des survivants des pensionnats de la Première Nation Dakota Tipi travaille à la création d'un comité directeur dirigé par des survivants pour amorcer l'élaboration d'un protocole visant à guider les enquêtes sur les sites de cinq anciens pensionnats situés à Portage la Prairie, Sandy Bay, Assiniboia, Brandon et Fort Alexander au Manitoba et qui ont tous été fréquentés par des enfants de la Première Nation Dakota Tipi. La Première Nation recueillera également les savoirs et, sous la direction des aînés, des survivants et de leurs familles, organisera des activités de commémoration. C'est la communauté qui dirigera ce processus afin de s'assurer que la Première Nation Dakota Tipi adopte une approche respectueuse des protocoles des Dakota.

Aujourd'hui, le chef Eric Pashe de la Première Nation Dakota Tipi et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'octroi d'un financement sur trois ans dans le cadre du programme Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire afin de soutenir la Première Nation dans son projet visant à mener des recherches dans les registres paroissiaux, dans les archives de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à Bibliothèque et Archives Canada, au Centre du patrimoine de Saint-Boniface, dans les dossiers d'école du Centre national pour la vérité et la réconciliation et à la Photothèque nationale de l'air, afin d'évaluer le nombre d'enfants qui ont pu fréquenter les pensionnats et de localiser d'éventuelles tombes non marquées.

La réparation des torts subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur des efforts de réconciliation. Elle est essentielle pour renouveler et reconstruire la relation entre les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« C'est un moment historique pour le peuple Dakota. Il est temps que notre histoire soit correctement racontée. Il est temps pour nous d'honorer la mémoire d'Inkabah, une fille Dakota, qui a été le premier enfant a fréquenter un pensionnat. Le moment est venu de nous rassembler autour de nos aînés, de nos survivants, de nos enfants, de notre peuple. Il est temps d'honorer leur mémoire, de reconnaître ce qui s'est passé, et de le faire au cours d'une cérémonie. Le temps est maintenant venu pour nous d'emprunter la voie de la force et d'aller de l'avant pour le bien de tout notre peuple. L'heure est venue de raconter nos vérités, malgré les souffrances qui y sont associées. Ensemble, avec le gouvernement du Canada, avec tous les Canadiens et tout notre peuple, nous pouvons le faire et nous le ferons, d'une bonne façon. »

Eric Pashe, chef

Première Nation Dakota Tipi

« Les dirigeants de la Première Nation Dakota Tipi ont travaillé sans relâche pour s'assurer que la communauté soit prête à entreprendre le travail important et difficile de recherche de documents d'archives et à mener des recherches sur les sites de cinq anciens pensionnats au Manitoba. Le gouvernement du Canada et tous les Canadiens appuient le projet des survivants des pensionnats, qui sera guidé par un comité directeur dirigé par des survivants - afin de contribuer à la guérison des survivants et de la communauté de la Première Nation Dakota Tipi. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Première Nation Dakota Tipi, située à 80 kilomètres à l'ouest de Winnipeg , compte 368 habitants.

, compte 368 habitants. Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien additionnel d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés à leur culture, afin d'aider les communautés autochtones à réagir aux séquelles persistantes des pensionnats et à en guérir.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été prévus pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, leurs familles et leurs communautés à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Jour et nuit, vous pouvez accéder à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

Vous pouvez communiquer avec la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être en composant le 1-855-242-3310 ou clavarder en ligne sur leur site Web.

Produits connexes

Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire

Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent faire face aux séquelles continues des pensionnats et en guérir

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected] ; Somia Sadiq, Communications, Première Nation Dakota Tipi, 204-857-4381, [email protected]