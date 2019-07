Le Canada appuie la participation autochtone au secteur forestier du Nord du Québec

OUJÉ-BOUGOUMOU, QC , le 15 juill. 2019 /CNW/ - Le secteur forestier canadien demeure une importante source d'emplois de qualité partout au pays, y compris dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées du Québec. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les peuples autochtones pour s'assurer non seulement que ces derniers participent aux projets de foresterie durable, mais aussi qu'ils en tirent profit en développant des initiatives pensées par leur communauté, pour leur communauté.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de 2,7 millions de dollars à la nation crie d'Oujé-Bougoumou pour la réalisation d'un projet de foresterie durable qui créera des emplois, stimulera l'économie locale et réduira la consommation de diesel dans cette collectivité éloignée.

L'aide financière servira à rénover et à agrandir un système de chauffage collectif à la biomasse déjà existant - un système rentable, alimenté à l'énergie renouvelable - tout en ouvrant un marché pour les résidus des scieries locales. Cette initiative encouragera l'économie circulaire locale et favorisera une meilleure gestion des déchets dans le but de protéger notre environnement tout en créant de bons emplois pour la communauté.

Le financement provient du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, qui appuie la transition vers un avenir durable et axé sur l'énergie propre en investissant dans des projets qui réduisent notre dépendance aux combustibles fossiles et favorisent l'indépendance énergétique dans les collectivités rurales et éloignées ainsi que sur les sites industriels du pays.

Pendant Génération Énergie, dialogue national sur l'énergie, les citoyens ont exprimé leur désir de voir le Canada agir comme chef de file dans la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir les projets intelligents qui créent un secteur énergétique propre, durable et compétitif à même de réduire la pollution et de combattre les changements climatiques.

« En investissant dans des projets d'énergie renouvelable pilotés par les communautés autochtones en régions éloignées, nous saisissons les opportunités économiques que présente notre secteur forestier tout en rendant ce dernier plus résilient aux changements climatiques et en créant de bons emplois à l'échelle locale. Nous sommes fiers de soutenir la nation crie d'Oujé-Bougoumou dans ce projet, qui contribuera à réduire les besoins en consommation de diesel et les émissions polluantes au Canada. »

Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national du Canada

« La nation crie d'Oujé-Bougoumou est reconnaissante de l'aide financière qu'elle recevra par le biais du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada afin de rénover son système de chauffage collectif à la biomasse. Nous sommes fiers d'avoir fait œuvre de pionniers en adoptant cette technologie qui permettra à notre collectivité de demeurer un exemple pour les autres collectivités au pays dans les domaines des bonnes technologies énergétiques et du développement communautaire local. Notre système de chauffage montre bien que les valeurs et les philosophies propres à la culture autochtone s'appliquent parfaitement aux défis contemporains. »

Chef Curtis Bosum

Nation crie d'Oujé-Bougoumou

