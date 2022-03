Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député fédéral de Saint Boniface-Saint Vital, et l'honorable Lorne Kusugak, ministre du Développement économique et des Transports du Nunavut et ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut, ont annoncé un investissement fédéral de près de 45 millions de dollars pour soutenir la construction de 101 logements abordables permanents au Nunavut dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Ce montant s'ajoute à la contribution de 30 millions de dollars de la Société d'habitation du Nunavut, pour un grand total de près de 75 millions de dollars, dans sept ensembles.

Les ensembles sont situés à Joamie Court et Tundra Ridge à Iqaluit, Hall Beach, Kimmirut, Naujaat, Kugaaruk et Pond Inlet. Les logements seront destinés aux Inuits, et 50 % des logements seront réservés aux femmes et à leurs enfants.

De nouveaux investissements prévus par l'Initiative pour la création rapide de logements créeront de milliers de bons empois dans le secteur du logement et de la construction, assureront la croissance de la classe moyenne, et permettront de reconstruire et de renforcer les collectivités tout en nous rapprochant à notre but qui consiste à éliminer l'itinérance chronique au Canada.

La construction de bon nombre des ensembles est déjà en cours, et plusieurs d'entre eux sont déjà achevés et occupés.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous sommes déterminés à soutenir de meilleurs résultats en matière de logement pour les communautés autochtones en créant rapidement des logements sûrs et abordables partout au pays pour celles qui ont des besoins en matière de logement. C'est pourquoi, aujourd'hui, de concert avec nos partenaires, nous continuons d'offrir plus d'options de logement aux communautés inuites ici, au Nunavut. C'est l'un des moyens utilisés par notre gouvernement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les Nunavummiut méritent d'avoir accès à des logements de qualité sûrs et abordables. Avec cet investissement dans 101 logements abordables pour les communautés partout au Nunavut, notre gouvernement et les partenaires autochtones et du Nord assurent la croissance de l'économie locale et améliorent la qualité de vie des personnes vivant dans le Nord et dans l'Arctique. Notre gouvernement continue de se concentrer sur la crise du logement partout dans le Nord et nous travaillons chaque jour pour rendre la vie de la population canadienne plus abordable. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Nous considérons cela comme une reconnaissance de la prise de décisions fondée sur la discussion et le consensus - Aajiiqatigiinniq - entre nous et nos partenaires fédéraux. Les coûts de construction étant de plus en plus imprévisibles, il est clair qu'il est important de trouver davantage de financement. Nous remercions nos partenaires du gouvernement fédéral et espérons que ce financement laisse présager un engagement durable envers l'amélioration du logement des Nunavummiut. » - L'honorable Lorne Kusugak, ministre du Développement économique et des Transports et ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut, gouvernement du Nunavut

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars qui crée plus de 10 000 nouveaux logements et qui vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que plus de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme leur sont destinés.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Près de 33 % du financement de la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes, et les logements devront être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL, qui utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne, vient en aide aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi qu'à d'autres personnes parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

, ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi.

est un plan de sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi. Créée en 2000 par l'Assemblée législative du Nunavut en vertu de la Loi sur la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest ( Nunavut ), la Société d'habitation du Nunavut a pour mandat, en tant qu'organisme public du gouvernement du Nunavut , de créer, de coordonner et d'administrer des programmes de logement pour offrir un accès équitable à un éventail d'options de logement abordable aux familles et aux personnes du Nunavut .

