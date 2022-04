OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 6 avril 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones. La Voie fédérale pour s'attaquer au problème des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (la Voie fédérale) décrit des façons d'aider les familles et les survivantes à s'attaquer aux causes profondes de cette violence. Dans le cadre de la Voie fédérale, le Canada appuie des projets de données dirigés par des Autochtones qui amélioreront et élargiront la collecte de données culturellement éclairées sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demande à tous les gouvernements (dans les appels à la justice 5.24, 16.16, 16.31, 16.44, 17.2, 18.3 et 18.4) de recueillir et de fournir des données ventilées et fondées sur les distinctions pour s'attaquer aux causes profondes de la violence.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé un financement d'environ 1 million de dollars pour 19 organisations autochtones cette année pour des projets de données dirigés par des Autochtones qui permettront d'élaborer des méthodologies pour mieux comprendre le problème de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones.

Les projets appuyés comprennent des initiatives visant à créer des indicateurs qualitatifs, propres à la population et fondés sur les distinctions qui améliorent la collecte, l'analyse et l'interprétation des données. En plus d'améliorer et d'élargir les données existantes sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, les projets permettront également de combler les lacunes d'autres groupes démographiques dans les données existantes.

Ces projets dirigés par des Autochtones permettront de mieux comprendre certains groupes sous-représentés ou mal desservis et orienteront les décisions stratégiques et les programmes futurs afin de s'attaquer aux causes profondes de cette tragédie nationale.

« Dans le cadre de la Voie fédérale, nous nous sommes engagés à soutenir les initiatives de données qui aideront à déterminer les solutions nécessaires pour mettre fin à la violence systémique envers les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones. Le soutien fourni pour ces projets dirigés par des Autochtones est la première étape pour combler les lacunes importantes en matière de données et, par conséquent, pour trouver des solutions plus efficaces afin de mettre fin à cette tragédie nationale. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

La Voie fédérale a été appuyée par des investissements historiques de plus de 2,2 milliards de dollars dans le budget de 2021.

Le 12 août 2021, RCAANC a annoncé l'octroi de 180 millions de dollars à quatre programmes dans le cadre de la Voie fédérale pour aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones, notamment dans le cadre d'un programme de projets de recherche sur les données dirigé par des Autochtones.

Le programme est financé pour une période totale de six ans, à compter de 2021-2022. Le prochain appel de propositions sera lancé au printemps 2022.

