NEPEAN, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Dans le contexte mondial actuel, le Canada a besoin d'une armée moderne qui peut s'adapter et est capable de relever les défis d'aujourd'hui et de demain en matière de sécurité. Nous réalisons les investissements nécessaires pour doter les membres de l'Armée canadienne des outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail, tout en nous assurant que ces investissements créent des emplois et stimulent la croissance pour la population canadienne.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, a annoncé un investissement important dans l'Armée canadienne. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, de l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, et de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Les ministres ont annoncé que le gouvernement du Canada a attribué 4 contrats, d'une valeur totale estimée à 1,68 milliard de dollars (taxes comprises), à General Dynamics Mission Systems-Canada. Ces contrats permettront d'assurer le soutien du système de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C4ISR) de la Force terrestre.

L'Armée canadienne a besoin d'une technologie moderne de C4ISR de la Force terrestre pour que les commandants puissent prendre des décisions opérationnelles en temps réel, au pays et à l'étranger. Le système de C4ISR de la Force terrestre est un réseau tactique pleinement intégré qui comprend des ordinateurs, des capteurs, de l'équipement de télécommunication, du matériel, des micrologiciels et des logiciels. Il fournit aux commandants les renseignements et les services d'information dont ils ont besoin pour prendre de bonnes décisions au moment opportun à l'égard du commandement et de la conduite de leurs opérations et de leurs missions.

Cette technologie permet à l'Armée Canadienne :

de planifier et de diriger les opérations;

de gérer l'information opérationnelle;

d'avoir une connaissance de la situation;

d'échanger de l'information.

Plus particulièrement, la capacité de C4ISR de la Force terrestre comprend les sous-systèmes de communication, de mise en réseau et de gestion de l'information de combat qui font partie intégrante des véhicules des Forces armées canadiennes (FAC), des plateformes de systèmes d'armes et de l'équipement individuel intégré de tout soldat. Cette capacité permettra aux FAC de continuer de défendre le Canada et l'Amérique du Nord, tout en contribuant à la sécurité des alliés du Canada et aux opérations des coalitions alliées à l'étranger.

Les 4 contrats attribués sont les suivants :

contrat de services de soutien en génie et en intégration du système de systèmes

contrat de services de soutien du réseau central

contrat de services de soutien de la capacité de renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance (ISTAR)

contrat de service de soutien des applications

La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'applique au projet de C4ISR, garantissant que General Dynamics Mission Systems-Canada réalise des activités commerciales significatives et des investissements ciblés pour soutenir le secteur canadien de la défense.

Ensemble, ces contrats ont le potentiel de créer et de maintenir près de 2 400 emplois hautement spécialisés chaque année à Ottawa, à Calgary et partout au pays, et de contribuer au produit intérieur brut à hauteur de près de 260 millions de dollars par année, favorisant ainsi la croissance et la compétitivité de l'industrie de la défense du Canada.

« Les membres des Forces armées canadiennes effectuent d'importantes missions au service de toute la population canadienne et ils ont besoin des plus récentes technologies pour mieux comprendre leur environnement opérationnel et détecter les menaces qui se présentent. Ces contrats sont un autre exemple du travail accompli par notre gouvernement pour appuyer les opérations des Forces armées canadiennes, tout en créant des emplois hautement qualifiés et en favorisant les retombées économiques pour les Canadiens et les Canadiennes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les Forces armées canadiennes ont besoin d'un équipement moderne pour être en mesure d'accomplir leur travail dans l'environnement de sécurité et de défense actuel qui évolue rapidement. Ces contrats constituent une étape importante vers l'obtention d'une capacité soutenue permettant à nos militaires de prendre des décisions opérationnelles en temps réel. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Notre gouvernement veillera à ce que les Canadiens bénéficient directement de ces marchés d'approvisionnement. General Dynamics Mission Systems-Canada effectuera des investissements stratégiques pour soutenir l'industrie, ce qui favorisera non seulement la création d'emplois hautement spécialisés au pays, mais aussi la croissance et la compétitivité de l'industrie canadienne de la défense. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cet investissement va créer des centaines de nouveaux emplois et stimuler l'économie locale tout en améliorant les capacités de l'Armée canadienne. C'est une bonne nouvelle pour les membres des forces armées et pour les travailleurs qualifiés de Kanata-Carleton et de la région. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Kanata-Carleton

« Le Canada fait d'importantes avancées pour moderniser nos forces armées et munir nos troupes des outils dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions. L'annonce d'aujourd'hui est une très bonne nouvelle pour l'Armée canadienne, qui tirera profit d'une capacité fiable de C4ISR pendant les quinze prochaines années grâce à ce contrat. Il s'agit également d'une bonne nouvelle pour l'industrie de la défense à Ottawa et d'un bout à l'autre du Canada, car cet investissement soutiendra des milliers d'emplois. »

Marie-France Lalonde

Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« Grâce aux investissements que nous apportons dans les technologies de pointe, notamment la technologie de C4ISR - réseau tactique entièrement intégré composé d'ordinateurs, de capteurs, d'équipement de télécommunication, de matériel, de micrologiciels et de logiciels -, nous pouvons non seulement moderniser nos forces armées et les aider à assurer la défense ici au pays et à l'étranger, mais également contribuer au développement économique. Les investissements dans des technologies de pointe comme celles-ci, dans tous les secteurs, sont essentiels pour garder le Canada à l'avant-garde dans une économie mondiale croissante axée sur le savoir, sans oublier le fait qu'ils donnent lieu à la création et au maintien d'emplois de haute qualité dans les technologies de pointe. »

Chandra Arya

Député de Nepean

« Même les soldats les mieux entraînés et les mieux équipés ne peuvent pas gagner si le cycle de décision-action est trop lent. Ces contrats de soutien en service à long terme représentent une étape clé vers la numérisation de nos processus de commandement et de contrôle. Ces contrats augmenteront notre létalité en nous permettant d'agir rapidement et de remporter le combat aux côtés de nos partenaires de l'OTAN, qui se transforment rapidement sur le plan numérique. »

Lieutenant-général J.J.M.J. Paul

Commandant, Armée canadienne

Les faits en bref

La capacité de C4ISR terrestre des FAC fournira un réseau consolidé et sécurisé de systèmes de communications tactiques grâce auquel les données nécessaires à la planification, à la direction et à la gestion des opérations tactiques terrestres pourront être transmises, stockées, traitées et affichées.

Les 4 contrats ont été attribués à l'issue de 4 différents processus d'approvisionnement concurrentiels, ouverts, justes et transparents. Il s'agit des contrats suivants : contrat de services de soutien en génie et en intégration du système de systèmes pour un montant total estimé à 713 383 196 $ (taxes comprises) contrat de services de soutien du réseau central pour un montant total estimé à 455 390 269 $ (taxes comprises) contrat de services de soutien de la capacité de renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance (ISTAR) pour un montant total estimé à 210 044 296 $ (taxes comprises) contrat de service de soutien des applications pour un montant total estimé à 300 639 941 $ (taxes comprises)



