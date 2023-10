ST. JOHN'S, NL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's Est, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Danny Breen, maire de St. John's et l'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador (SHTNL), ont annoncé un financement de 5 millions de dollars pour la Ville de St. John's. Celle-ci fait partie des 41 bénéficiaires du volet des villes de la phase 3 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet des villes, la Ville de St. John's a accordé le financement à Stella's Circle, qui convertira un ancien immeuble de bureaux en 15 logements destinés aux femmes qui sont en situation d'itinérance, qui fuient la violence familiale ou qui ont eu affaire à la justice.

Ce projet comprend :

la conversion de bureaux en six logements;

la construction d'un agrandissement qui comprendra neuf logements.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, par l'entremise de la SHTNL, a versé 800 000 $ en financement pour cet ensemble résidentiel.

Le projet est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre de l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement devrait permettre de créer au moins 5 000 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Le nombre total de logements créés dans le cadre des trois phases de l'ICRL dépasse désormais 15 500 dans l'ensemble du Canada

Un investissement combiné de 6,1 millions de dollars pour la création d'un total de 20 logements dans le cadre de la phase 2 de l'ICRL fait également partie de l'annonce d'aujourd'hui.

Six nouveaux logements abordables sont achevés et opérationnels à St. John's grâce à Stella's Circle. Quatre des logements sont réservés aux personnes qui reçoivent des services dans le cadre du programme de soutien communautaire de Stella's Circle, dont un sera réservé aux femmes. Les deux autres logements sont réservés aux femmes qui reçoivent des services de counseling et de soutien par l'entremise du Just Us Women's Centre.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

1,12 million de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'ICRL

250 000 $ du gouvernement provincial par l'entremise de la SHTNL

117 621 $ en contributions du Centre de transformation du logement communautaire

410 891 $ en contribution financière de la Stella's Circle Foundation Inc.

L'ensemble résidentiel du Young Parents Resource Centre est achevé, opérationnel et entièrement occupé. On y met en pratique une approche en amont qui vise les jeunes femmes à risque (16 à 29 ans), les jeunes femmes enceintes et les jeunes mères et leurs enfants. L'aménagement de cet ensemble de 14 logements (4 logements d'une chambre et 10 logements de deux chambres) a été réalisé selon les méthodes de construction traditionnelles. Six logements sont accessibles et l'ensemble atteindra des cibles élevées en matière d'efficacité énergétique. Le soutien pour les locataires sera assuré par le programme Momma Moments. Ce programme axé sur les forces offert par Choices for Youth procure un soutien visant d'abord les familles. Le programme soutient les jeunes femmes enceintes et les jeunes mères à risque de 16 à 29 ans.

Les investissements fournis pour ces logements sont les suivants :

3,87 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de la phase 2 de l'ICRL

investissement foncier du gouvernement provincial par l'entremise de la SHTNL

contribution financière de 276 105 $ de Choices for Youth

contribution de 100 000 $ de la Ville de St. John's

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au Canada, notamment ici, à St. John's. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Financer de tels projets de rénovation et de modernisation est une excellente façon de stimuler l'économie locale. Ce genre de projets met rapidement au travail les gens du secteur de la construction et d'autres gens de métier. Parallèlement, nous améliorons la qualité de vie des gens de St. John's en veillant à ce que leurs logements soient sûrs et abordables. » - Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est

« La Ville de St. John's est heureuse d'administrer cet important financement. Cette collaboration nous permet de répondre à un besoin urgent par la création rapide de 35 logements abordables dans notre collectivité. » - Danny Breen, maire de la Ville de St. John's

« L'accès à un logement sûr et abordable est important pour aider les personnes et les familles à se bâtir un avenir stable et sûr. L'annonce d'aujourd'hui souligne l'efficacité de la collaboration avec nos partenaires fédéraux, municipaux et communautaires pour répondre à divers besoins de logement dans la province et pour bâtir des collectivités plus fortes et plus saines. » - L'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

