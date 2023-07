Le Canada annonce le financement de l'Initiative pour la création rapide de logements à Happy Valley-Goose Bay

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Yvonne Jones, députée du Labrador, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, George Andrews, maire de Happy Valley-Goose Bay, avec à l'honorable Paul Pike, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Newfoundland Labrador Housing Corporation (NLHC), à l'honorable Lisa Dempster, Ministre des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation, Perry Trimper, député à l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé un financement de 5 millions de dollars pour Happy Valley-Goose Bay, l'un des 41 bénéficiaires de la troisième ronde du volet municipal de l'Initiative de logement rapide (ICRL).

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet Grandes villes, la Ville de Happy Valley-Goose Bay a approuvé la construction de 16 nouveaux logements abordables qui seront exploités par la Newfoundland Labrador Housing Corporation. Les clients proviendront de la liste d'attente prioritaire existante et les loyers seront proportionnés au revenu à 25 % du revenu net et recevront une subvention au chauffage.

Cela est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du ICRL, ce qui porte le total du programme à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième ronde du ICRL sera divisé en deux volets, soit 1 milliard de dollars pour le volet Projets et 500 millions de dollars pour le volet Villes. Cet investissement devrait créer au moins 4 500 logements abordables de plus pour les Canadiens qui ont des besoins criants en matière de logement partout au pays, et 25 % des investissements seront consacrés à des projets de logement axés sur les femmes.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative de logement rapide, nous fournissons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici, à Happy Valley-Goose Bay. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des Canadiens, le gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs partout au pays. C'est l'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Happy Valley-Goose Bay, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts concertés de nos partenaires, nous pouvons tendre une main secourable aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons à la prospérité économique et au bien-être de toute la collectivité. » - Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador

« Nous sommes extrêmement heureux d'offrir 16 nouveaux logements abordables à notre collectivité. Cela contribuera grandement à répondre aux préoccupations en matière de logement abordable dans notre collectivité. » - George Andrews, maire de la ville de Happy Valley-Goose Bay

« L'annonce d'aujourd'hui souligne vraiment la force des partenariats. En travaillant en collaboration avec nos partenaires fédéraux et municipaux, nous augmentons l'accès à des logements sûrs et abordables et aidons les personnes et les familles à bâtir un avenir stable et sûr. » - L'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Newfoundland Labrador Housing Corporation

« Je félicite le gouvernement fédéral et son partenariat avec la Newfoundland and Labrador Housing Corporation et la Ville de Happy Valley-Goose Bay pour la construction de nouveaux logements abordables dans la collectivité. Les unités aideront à répondre aux besoins des personnes qui ont besoin d'un endroit qu'elles peuvent appeler le leur. » - L'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation

« Les besoins en matière de logement à Happy Valley-Goose Bay sont complexes et très fréquents - il faut investir des sommes considérables pour y répondre, notamment en raison de l'ampleur de cette initiative de logement rapide. Je suis heureux de voir que la collectivité est reconnue dans ce programme national et je félicite toutes les personnes qui ont participé à ce projet. » - Perry Trimper, député à l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre de créer plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]