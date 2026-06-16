Le Canada annonce le début des travaux pour la construction de nouveaux logements à Ottawa

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 juin, 2026, 08:45 ET
16 juin, 2026, 08:45 ET
OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 6,9 millions de dollars pour aider à construire 38 logements locatifs sûrs à Ottawa. Ces nouveaux logements seront situés au 2262, avenue Braeside, dans une annexe qui sera ajoutée à l'immeuble existant d'Ellwood House. L'organisme communautaire sans but lucratif va ainsi accroître sa capacité d'hébergement pour les personnes âgées autonomes à revenu faible ou moyen.
L'annonce a été faite par l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député fédéral d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa.
Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) récompense les administrations locales qui entreprennent des changements afin de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction de logements. Il favorise les solutions locales qui accroissent l'offre de logements en éliminant les obstacles et en encourageant la mise à jour des systèmes d'urbanisme.
Ottawa a proposé un ambitieux Plan d'action pour le logement qui comprenait un nouveau règlement de zonage complet, des modifications au zonage axé sur le transport en commun et la simplification des approbations en matière d'urbanisme. La Ville a récemment reçu son troisième versement de plus de 44 millions de dollars au titre du FACL, en reconnaissance de la mise en œuvre réussie de son plan.
Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui contribueront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.
Citations :
« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens d'Ottawa et de partout au pays. Soutenir Ellwood House est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes âgées de cette collectivité. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Les ensembles résidentiels comme celui d'Ellwood House améliorent les collectivités, ce qui profite à tout le monde. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à la réalisation de ce projet. C'est un exemple de plus de ce que nous pouvons accomplir en tant que pays lorsque nous travaillons ensemble. » - L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député fédéral d'Ottawa-Sud
« Favoriser l'offre de logements abordables et accessibles pour personnes âgées est une priorité pour notre ville. Ces nouveaux logements à Ellwood House permettront à des aînés de demeurer dans leur communauté, de vivre de façon autonome et de vieillir dans la dignité, dans un environnement sûr où ils reçoivent du soutien. La Ville d'Ottawa est heureuse de collaborer avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario, ainsi qu'avec ses partenaires communautaires et l'équipe dévouée d'Ellwood House. Ensemble, nous travaillons à un objectif commun : accroître l'offre de logements et soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. » - Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa
Faits en bref :
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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Contacts: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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