Le Canada annonce le début des travaux pour la construction de nouveaux logements à Ottawa

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 6,9 millions de dollars pour aider à construire 38 logements locatifs sûrs à Ottawa. Ces nouveaux logements seront situés au 2262, avenue Braeside, dans une annexe qui sera ajoutée à l'immeuble existant d'Ellwood House. L'organisme communautaire sans but lucratif va ainsi accroître sa capacité d'hébergement pour les personnes âgées autonomes à revenu faible ou moyen.

L'annonce a été faite par l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député fédéral d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) récompense les administrations locales qui entreprennent des changements afin de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction de logements. Il favorise les solutions locales qui accroissent l'offre de logements en éliminant les obstacles et en encourageant la mise à jour des systèmes d'urbanisme.

Ottawa a proposé un ambitieux Plan d'action pour le logement qui comprenait un nouveau règlement de zonage complet, des modifications au zonage axé sur le transport en commun et la simplification des approbations en matière d'urbanisme. La Ville a récemment reçu son troisième versement de plus de 44 millions de dollars au titre du FACL, en reconnaissance de la mise en œuvre réussie de son plan.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui contribueront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens d'Ottawa et de partout au pays. Soutenir Ellwood House est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes âgées de cette collectivité. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les ensembles résidentiels comme celui d'Ellwood House améliorent les collectivités, ce qui profite à tout le monde. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à la réalisation de ce projet. C'est un exemple de plus de ce que nous pouvons accomplir en tant que pays lorsque nous travaillons ensemble. » - L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député fédéral d'Ottawa-Sud

« Favoriser l'offre de logements abordables et accessibles pour personnes âgées est une priorité pour notre ville. Ces nouveaux logements à Ellwood House permettront à des aînés de demeurer dans leur communauté, de vivre de façon autonome et de vieillir dans la dignité, dans un environnement sûr où ils reçoivent du soutien. La Ville d'Ottawa est heureuse de collaborer avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario, ainsi qu'avec ses partenaires communautaires et l'équipe dévouée d'Ellwood House. Ensemble, nous travaillons à un objectif commun : accroître l'offre de logements et soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. » - Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 2262, avenue Braeside est le suivant : 6,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 83 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL; 350 000 $ en financement de pré‑développement de la Ville d'Ottawa et plus de 905 000 $ en droits et frais municipaux exonérés.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]