AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À lA TUQUE

AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À lA TUQUEEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
11 août, 2026, 15:27 ET
LA TUQUE, QC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain, et Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Constant Awashish, Grand Chef et président de la nation Atikamekw, et à Pierre Pacarar, maire de La Tuque, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
12 août 2026
|
Heure :
|
13 h 30 HE
|
Lieu :
|
290, rue St-Joseph
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article