AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À lA TUQUE

LA TUQUE, QC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain, et Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Constant Awashish, Grand Chef et président de la nation Atikamekw, et à Pierre Pacarar, maire de La Tuque, pour une annonce en matière de logement.

Date : 12 août 2026



Heure : 13 h 30 HE



Lieu : 290, rue St-Joseph

La Tuque (Québec)

G9X 3P6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]