Financement pour soutenir la construction de nouveaux logements abordables à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique, la Ville de Vancouver, l'Université de la Colombie-Britannique et la MAC Housing and Development Society ont annoncé un financement combiné de plus de 96 millions de dollars pour aider à construire 118 logements locatifs sûrs à Vancouver. Ce montant comprend plus de 41,9 millions de dollars provenant du Fonds pour le logement abordable.

Ce projet permettra de construire un mélange de 79 logements pour personnes à revenu moyen et de 39 logements pour les ménages bénéficiant d'une aide au revenu, dont les loyers correspondront à ceux d'une place en maison d'hébergement. Plusieurs de ces logements sont destinés à des familles nombreuses et à des familles multigénérationnelles. En plus des logements, on aménagera des espaces commerciaux et éducatifs, ainsi que des espaces de rassemblement culturels. Il y aura entre autres un centre d'échange des connaissances de l'Université de la Colombie-Britannique de 10 000 pieds carrés au rez-de-chaussée et au deuxième étage. Ce centre offrira des programmes communautaires gratuits et faciles d'accès, des occasions d'apprentissage expérientiel pour les étudiants ainsi que du soutien à la recherche axée sur la collectivité.

L'annonce a été faite par l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Sunita Dhir, députée fédérale de Vancouver-Langara et secrétaire parlementaire pour les Diplômes internationaux, Sarah Kirby-Yung, mairesse adjointe de la Ville de Vancouver, Melanie Stewart, vice-présidente, Relations externes de l'Université de la Colombie-Britannique, et Stephen Bennett, directeur de la MAC Housing and Development Society.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement et remédier à l'itinérance. Ces 118 logements feront une réelle différence dans la vie des familles qui y habiteront. Chaque ensemble résidentiel comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir : un endroit où tout le monde a accès à un logement sûr et abordable où se sentir chez soi. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce nouveau projet d'ensemble résidentiel a été conçu en partenariat, avec l'apport des résidents et des groupes locaux, afin de répondre aux besoins particuliers de la collectivité qu'il dessert. En privilégiant une approche axée sur la conservation du patrimoine, qui met l'accent sur la continuité et le sentiment d'appartenance, ce projet rend hommage à la riche histoire du quartier, célèbre la diversité des communautés qui ont façonné le Downtown Eastside et s'appuie sur les ressources communautaires déjà en place. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales

« Pour les gens qui vivent dans le Downtown Eastside, le logement abordable est essentiel à la stabilité et à l'enracinement. Ce projet réunit logements, apprentissage, entreprises locales et arts communautaires dans un quartier marqué par une riche histoire et un fort esprit de communauté. Il répond à une diversité de besoins de logement tout en créant davantage d'occasions pour les résidents de tisser des liens, de participer à la vie communautaire et de se sentir chez eux. » - Sunita Dhir, députée fédérale de Vancouver-Langara et secrétaire parlementaire pour les Diplômes internationaux

« Nous sommes fiers de soutenir la construction de 118 logements abordables et la création de nouvelles possibilités éducatives, culturelles et communautaires dans le quartier Downtown Eastside. En fournissant le site, nous contribuons à la réalisation de cet ensemble résidentiel, aux côtés de nos partenaires. Ces nouveaux logements offriront de la stabilité, un sentiment d'appartenance et des avantages durables à leurs résidents. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« L'Université de la Colombie-Britannique travaille depuis longtemps avec les personnes et les collectivités de Vancouver. Nous sommes fiers d'être un partenaire clé à long terme dans un nouveau projet qui viendra renforcer davantage ce travail. Ce projet offre en effet un nouvel emplacement pour le centre d'échange des connaissances de l'Université de la Colombie-Britannique, fait progresser l'apprentissage et la recherche réciproques et favorise un engagement communautaire significatif dans le quartier Downtown Eastside. » - Benoit-Antoine Bacon, président et vice-chancelier, Université de la Colombie-Britannique

« Le quartier Downtown Eastside mérite des logements durables qui honorent la communauté qui y vit. En unissant l'expertise opérationnelle de nos organismes fondateurs sans but lucratif et le soutien financier de la SCHL et de BC Builds, nous prouvons que la collaboration est un véritable moteur de changement durable. Le nouvel ensemble résidentiel comprendra des espaces communautaires conçus pour favoriser le sentiment d'appartenance. Il offrira non seulement un toit aux personnes qui y habiteront, mais aussi une base solide pour profiter de nouvelles possibilités. C'est un projet qui favorisera l'essor des générations futures. » - Stephen Bennett, directeur, MAC Housing and Development Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel du 172, rue East Codova est le suivant :

41,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 17,7 millions de dollars de BC Housing par l'intermédiaire du fonds BC Builds; 12,5 millions de dollars de l'Université de la Colombie-Britannique; contribution de 14,5 millions de dollars au bail foncier et renonciation à des droits de 2,7 millions de dollars de la Ville de Vancouver; 2,4 millions de dollars de la MAC Housing and Development Society; 1,2 million de dollars en exonérations de MetroVan; 15,5 millions de dollars provenant de la vente de terrains; 403 750 $ dans le cadre du programme provincial Mass Timber Demonstration; 258 900 $ en exonérations de Translink.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une société d'État fédérale, est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Pour savoir comment la Colombie-Britannique travaille à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez le https://www.bchousing.org/podcast

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement et des Affaires municipales, Relations avec les médias, [email protected]; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]