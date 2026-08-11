La SCHL publie les résultats de l'Enquête sur les logements sociaux et abordables

OTTAWA, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié les résultats de l'Enquête sur les logements sociaux et abordables - Immeubles locatifs de 2025.

Lisez les résultats sur L'Observateur du logement de la SCHL

Cette enquête permet de recueillir des données auprès des répondants et des données administratives sur une partie importante du continuum du logement au Canada : les logements locatifs sociaux et abordables. Voici quelques exemples de renseignements recueillis :

Nombre de logements

Renseignements sur la propriété et l'organisme administratif

Taux d'inoccupation

Loyers moyens

Sources de financement

Mécanisme de détermination des loyers

Âge des immeubles, état et besoins en matière de réparation

Les données sont recueillies partout au Canada auprès de sources administratives, et les résultats sont présentés à l'échelle des provinces et des centres.

Pour en savoir plus, consultez la méthodologie de l'Enquête sur les logements sociaux et abordables - Immeubles locatifs.

Remarque : Ces données diffèrent de celles de l'Enquête sur les logements locatifs, qui ne couvre que les immeubles d'initiative privée comptant au moins trois logements locatifs qui sont sur le marché depuis au moins trois mois.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour obtenir des renseignements sur cet avis aux médias : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]