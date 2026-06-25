Le Canada annonce le début des travaux pour la construction de nouveaux logements à Hamilton

HAMILTON, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 1,6 million de dollars pour aider à construire 31 logements locatifs sûrs à Hamilton. L'ensemble résidentiel Sacajawea's Indigenous Learners' Building, qui sera situé au 95, rue Dundurn South, offrira des logements de une, deux et trois chambres aux Autochtones qui viendront à Hamilton dans le but de terminer des études postsecondaires. L'ensemble se trouvera près des principaux établissements d'enseignement postsecondaire de Hamilton ainsi que du réseau de transport en commun rapide et du futur train léger sur rail de Metrolinx. Ainsi, ses occupants pourront facilement se déplacer sans voiture dans la ville. Cet emplacement accessible à pied offrira aussi un accès aux épiceries, aux commerces de détail et aux services essentiels de tous les jours qui se trouvent à proximité.

L'annonce a été faite par Aslam Rana, député fédéral de Hamilton-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par John-Paul Danko, député fédéral de Hamilton West--Ancaster--Dundas.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) récompense les administrations locales qui entreprennent des changements afin de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction de logements. Il favorise les solutions locales qui accroissent l'offre de logements en éliminant les obstacles et en encourageant la mise à jour des systèmes d'urbanisme.

La Ville de Hamilton a proposé un ambitieux Plan d'action pour le logement qui comprenait un soutien à l'aménagement de logements accessoires, un programme de subvention pour l'aménagement de logements collectifs près des transports en commun rapides et des réformes de zonage à l'échelle de la ville. Plus tôt cette année, elle a reçu son troisième versement de plus de 23,4 millions de dollars au titre du FACL, en reconnaissance de la mise en œuvre réussie de son plan.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Sacajawea's Learners' Building, dont la construction vient de commencer, améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Hamilton. Grâce à chaque projet comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Aslam Rana, député fédéral de Hamilton-Centre

« Des projets comme celui du Sacajawea's Indigenous Learners' Building montrent le genre de partenariats dont on a besoin pour résoudre les nombreux problèmes de logement que beaucoup de gens vivent dans notre ville. Ces nouveaux logements abordables aideront les étudiants autochtones qui font des études postsecondaires et leur offriront un accès au transport en commun ainsi qu'aux écoles à proximité. En travaillant avec des organismes communautaires et nos partenaires fédéraux, nous investissons dans des solutions de logement qui élargissent les possibilités et répondent aux besoins d'une ville en pleine croissance. » - Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

« Notre projet de l'Indigenous Learners' Building montre tout le potentiel qu'offrent les solutions de logement dirigées par les Autochtones. Grâce à ce partenariat, nous créons des logements abordables qui mettent en valeur les forces, les aspirations et les liens culturels des étudiants autochtones, tout en les soutenant dans leur cheminement vers la réussite. » - Miranda Rappazzo, directrice générale, Sacajawea Non Profit Housing Inc.

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel du 95, rue Dundurn est le suivant : 1,6 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 40 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]